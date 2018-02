CHG usa cifras de superficies de riego en el Alto Guadiana sospechosas de un tratamiento interesado, según UPA

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha recordado este miércoles en una asamblea Alberca de Záncara que la organización agraria ha recurrido el Plan de Cuenca junto a 23 comunidades de regantes del Alto Guadiana. De hecho, es única organización agraria que votó en contra en el Consejo Nacional del Agua los dos últimos procesos de planificación y “presentamos un voto particular explicando el motivo del voto en los años 2012 y 2015, ante lo que era prácticamente el mismo documento”.

Según la organización agraria esta decisión se basaba en que el Plan no atendía las demandas hídricas del Alto Guadiana, ni corregía el déficit hídrico histórico de la zona, enterraba el PEAG y no se reflejaba en el Plan la superficie real de regadío legal reconocida por la propia Confederación Hidrográfica del Guadiana. Morcillo además ha explicado que la demanda en el Tribunal Supremo al Plan de cuenca del Guadiana está lista para sentencia.

“Hay un baile de cifras de la superficie de riego en los distintos documentos, que ponen de manifiesto que la Confederación ha usado unas cifras de superficies contradictorias, sospechosas de un tratamiento interesado, y convierten en nulo de pleno derecho el Plan”, ha incidido.

Además y en concreto en la Masa de Agua Sierra de Altomira un reciente trabajo pone de manifiesto que el balance hídrico de esta Masa no tiene nada que ver con el contemplado en la revisión del Plan, pudiéndose estimar en 8 hm3 /anuales más la recarga del acuífero a la que estima la Confederación. Esto significaría que Altomira no se encuentra “sobreexplotada”, y no debería estar sujeta a las restricciones que se le imponen.