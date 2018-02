Salgado: "Tenemos equipo para salir de esta"

Javi Salgado es de esos jugadores que saben lo que tienen entre manos, y es consciente de la importancia del próximo partido ante el Gipuzkoa Basket. No quiere crear alarmas, eso "no es bueno para el equipo", pero no se le escapa que el futuro pasa en parte por lo que ocurra el día cuatro de marzo en Miribilla. "Va a haber seguro otros partidos determinantes pero sin duda va a marcar el camino de la tranquilidad o de todo lo contrario", dice el base de Santutxu en los micrófonos de Play Basket Bizkaia.

Como gran veterano que lo es, Salgado sabe que no es bueno que reine el derrotismo en la plantilla. Hay gente que no ha lidiado con estos temas del descenso y puede ser algo negativo para el equipo. "Lo bueno que tiene la liga es que cada día empiezas de cero. Perdimos contra Fuenlabrada, pues toca olvidarlo y jugar contra el GBC empezando de cero. No es bueno caer en el derrotismo y en el negativismo. Eso no te lleva a ninguna parte", dice el tercer capitán del equipo.

El base de Retabet tiene claro además que no hace falta que llegue nadie más para solucionar el momento de crisis de juego y resultados que han dejado al equipo flirteando con el descenso. "Tenemos equipo para salir de esta. Nos falta volver a ser fuertes en casa. Si viene alguien por supuesto que será bien recibido pero tenemos suficiente calidad en la plantilla para poder solucionar el momento en el que nos encontramos" afirma Salgado.

El equipo sigue teniendo problemas en su aro. Recibe muchos más puntos de los que quiere su entrenador para poder ganar los partidos. "No es que nos falte ese carácter o esa intensidad, somos un equipo que puede hacerlo. El problema es que tenemos que hacerlo todos a la vez. No vale con que lo hagan cuatro bien y uno falle en su marcaje cada vez. Así nos llegan parciales de 10-0 que luego son muy difíciles de remontar", concluye el veterano base.

Sobre su futuro no tiene claro aún que hacer. "No sé si voy a seguir un año más o no. Depende de cómo me encuentre al final de temporada, de lo que me ofrezca el club, si quiere contar conmigo de otra forma. No huyo de la respuesta es que no tengo claro aún por donde pasa mi futuro", concluye el director de orquesta de los `Men in black´.