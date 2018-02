La industria cartagenera no despega mientras sí lo hace en el resto de la Región, según Comisiones Obreras

Esta mañana representantes de Comisiones Obreras han denunciado el estancamiento laboral en la comarca de Cartagena a consecuencia de la paralización en la que se encuentra la industria de la ciudad. Jose Ibarra, delegado comarcal de Comisiones Obreras de Cartagena ha dicho que "el gobierno regional no para de presumir de lo bien que le va a muchos sectores, en concreto a la industria. No para de presumir de la fortaleza de la industria de la Región de Murcia, con los índices de producción industrial por las nubes, pero en la Comarca de Cartagena, que es la comarca industrial por excelencia, nosotros no vemos eso".

Ibarra también se ha quejado de que el empleo se genera "en las mismas empresas de siempre como las del Valle de Escombreras o Navantia", y denuncia la falta de creación de medianas empresas para que repunten la situación. Comisiones Obreras también ha destacado que el paro descendió pero que en enero de 2018 ha vuelto a ascender llegando a los 17.746 desempleados.

Ibarra se ha referido además a la visita que el Ministro de Fomento Íñigo de la Serna realizó la semana pasada a Cartagena para hablar de la llegada del AVE a la ciudad, que todavia no tiene fecha. Aunque se prevé la elaboración del proyecto para 2019. Este sindicato apremia al ministerio a que se agilice la llegada de la alta velocidad ya que su retraso afecta a la economía de Cartagena.

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora Comisiones Obreras ha aportado datos que muestran una brecha salarial entre hombres y mujeres del 23% en España. Raquel Abeledo, de la Secretaría de la Mujer de CCOO Región de Murcia ha repasado la situación de las trabajadoras.

Dicen que las mujeres tienen una mayor precariedad laboral que los hombres; los trabajos temporales y a tiempo parcial están ocupados en su mayoría también por mujeres. Más del 90% de las excedencias por cuidados familiares las asumimos nosotras, y además estamos sometidas a la violencia machista en todos los ámbitos, incluido el laboral.

Por este motivo desde el sindicato convocan tanto a hombres y mujeres a que el próximo 8 de Marzo se sumen a los paros de dos horas que van a realizar.