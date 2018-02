Futuras mamás al agua

El día se acerca. Ya queda menos, incluso muy poco, para que las mujeres que están dentro de la piscina, con su bañador, gorro y una tripa prominente, den a luz y puedan ver y tocar por primera vez a su bebé. El Departamento de Salud de Castellón inició el pasado octubre un programa de educación maternal en el medio acuático. Un curso que se desarrolla en la Piscina Olímpica de la capital de la Plana y en la piscina de la Universitat Jaume I, y que va destinado a mujeres embarazadas con más de 28 semanas de gestación.

Dentro del agua, viendo solo sus cabezas, las alumnas no parecen embarazas, pero cuando su matrona, Blanca Mascarell, les pide reposar cuello y piernas sobre los flotadores, entendemos que están esperando un hijo o una hija. Blanca explica que estas clases de matronatación se basan en el método AIPAP con el que las mujeres preparan la pelvis para el día del parto a través de ejercicios dentro del agua con los que ganan elasticidad y fuerza en la zona, además de una mejora de la capacidad aeróbica y la coordinación respiratoria. La matrona asegura que diversos estudios científicos revelan que gracias a este método, al trabajar los huesos de la pelvis en el medio acuático, se reduce el número de cesáreas en los partos. Estas lecciones en la piscina se complementan con las clases teóricas en los centros de salud a las que la pareja sí que está invitada. “El padre es el 50% del embarazo y deben recibir, al igual que la madre, información vinculada con el parto y postparto para así formar un gran equipo”.

La matrona del centro de salud Fernando el católico de Castellón, Ruth Pirado, asegura que algunos de los beneficios de realizar las clases de preparación al parto en el agua es que no hay impacto con el suelo, el peso de las tripas se aligera y que, además, el calor de la piscina realiza un efecto sedante para algunos de los dolores que puedan padecer las embarazadas debido al cambio corporal. Y sus alumnas lo confirman. Nos explican, una vez acabada la clase y realizados los estiramientos, que sienten que su cuerpo se “convierte en gelatina” después de estar dentro del agua porque “nos relaja muchísimo, pesamos menos, estamos más ágiles y nos despeja la mente. ¡Estamos incluso más contenta!”. Físicamente están preparadas para el parto, sin embargo, ¿lo están mentalmente? “El bebé, dentro, no se puede quedar. Así que poco a poco vas haciéndote a la idea, aunque me parece que no seré consciente de que soy madre hasta que el día llegue y tenga al pequeño en brazos”

Pero, ¿cualquier mujer encinta puede practicar el método AIPAP? Según Pirado, si la matrona no encuentra ninguna contraindicación para el buen desarrollo del embarazo, estas clases son la mejor opción, sobre todo, para las mujeres que ya están de 27 o 28 semanas. Por ello, antes deben pasar una evaluación para descartar posibles riesgos al realizar ejercicio físico en el medio acuático. Para la matrona del centro de salud Fernando el católico, el parto es como un maratón. “Toda mujer está preparada fisiológicamente para parir, pero si entrena lo hará mucho mejor. Una mujer activa es un bebé sano. Los ejercicios son una herramienta más para que la llegada del pequeño o pequeña se dé en las mejores condiciones”.

El programa de ‘Matronatación’ en la Piscina Olímpica y la piscina de la UJI se lleva a cabo por el Departamento de Salud de Castellón con la colaboración de las matronas de Atención Primaria y del Patronato de Deportes del Ajuntament de Castelló de la Plana.