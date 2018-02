Me AVErgüenza que un dia tras otro el AVE Castellón-Madrid se AVEríe. Me AVErgüenza que utilicen un tren de 25 años para dar el servicio pero lo que más me AVErgüenza es que encima se estropee. Un día el tren, otro una AVEría electrica, otro una parada en Valencia. Algo no funciona. Casi un año de pruebas para poner en marcha el servicio y solo la suerte te garantiza que llegues a tu destino a la hora prevista. De momento, ni una disculpa.

