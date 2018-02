Barragán: "Asier Antona necesita sacarse una foto para decir que participa en algo"

A Coalición Canaria no le incomoda el afán de protagonismo del presidente del PP en Canarias, Asier Antona. De hecho, el secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, ha revelado que "no me importa lo más mínimo". Todo tras la gira, esta semana, por la capital de España para cerrar, según el líder conservador, el REF económico y el Convenio de Carreteras. Sin embargo, Barragán ha revelado que en las reuniones Canarias - Estado para tratar estos asuntos nunca está Antona, ya que se tratan de encuentros intergubernamentales. Otra cosa es que "necesite sacarse una foto para decir que participa en algo". Pero si está satisfecho con ello, ha añadido, "todos contentos".

