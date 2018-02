Jesús León: "No vamos a bajar los brazos y lo vamos a conseguir"

Jesús León pasó por los micrófonos de Radio Córdoba y repasó todos los temas que son actualidad en su equipo. Un club que preside desde hace menos de un mes, pero que ha recuperado la cercanía con su masa social. El reto que tienen por delante es muy difícil, pero no imposible. El presidente tiene claro que la permanencia es más que posible y no se plantea, ni por un mínimo instante, pensar en otra cosa. Los sentidos 100% enfocados a ese reto y una petición clara a todo el mundo: "En junio me decís todo lo que haga falta, me podéis criticar por las decisiones tomadas o lo que sea, pero por favor, en junio cuando el equipo esté salvado. Hasta entonces no debemos pensar en otra cosa. Hasta el último minuto del último partido debemos empujar y hacer todo lo posible para que el Córdoba se quede en Segunda. Ahora mi cabeza sólo está en la salvación. Hay que estar positivo hasta junio. Ahora toca transmitir energía positiva", aseguró Jesús León en el programa especial de Radio Córdoba desde el Hotel Córdoba Center.

Puedes escuchar el audio completo aquí.

León y Oliver ni siquiera se han planteado la posibilidad de descender y no piensan en planificar nada que no tenga que ver con seguir en la Liga 1, 2, 3. "Yo no voy a planificar la 2ªB. No hay plan B. Hay números y yo me agarro a ello. Yo no soy el salvador. No soy el mesías. Yo he dado un paso necesario para que se den otras cosas en este club. La situación es de milagro pero confiamos en conseguir el milagro. Hasta que no sea imposible yo no voy a bajar los brazos. Lo vamos a dar todo. Estamos en una situación de UVI", señaló Jesús León.

El presidente del Córdoba habló de todo: Afición, estadio, ciudad deportiva y dejó un detalle para finalizar en forma de promesa: "Si nos salvamos, me tatuaré el escudo del Córdoba en la pierna", concluyó.