También la brecha salarial

Los técnicos de Hacienda han lanzado el dato en su informe anual. Las mujeres cobran un 29 por ciento menos que los hombres en Galicia, hasta 4.745 euros anuales menos, como media, por el mismo trabajo. El informe indica que se necesitarían casi 70 años para acabar con esta diferencia aún contando con que la brecha salarial se ha estancado desde 2015. Ha disminuido porque han bajado los sueldos de los varones, no porque se haya producido una mejora en la situación. Seguimos retirando capas de cebolla en un fenómeno que es una expresión más de la desigualdad y la discriminación de más de la mitad de la población. Se abrió la caja de Pandora de la reivindicación femenina con el arranque del año y no parece que la dinámica sea la de parar. Hay que seguir porque al final la discriminación llevada al extremo se cobra vidas. Y todo el escenario afecta a mujeres, hijas, sobrinas, amigas ... En todos los ámbitos, en todos los niveles ¿Por qué cobrar menos por el mismo trabajo, además de tener que demostrar más, o estar siempre en cuestión? No hay razón objetiva. Es el peso de la historia. Se trata de educar y de que la administración actúe. Para defender derechos que nos benefician a todas y a todos. Sobre la mesa, para empezar, más de cuatro mil euros anuales de diferencia.

