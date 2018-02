'Damos la nota' con Paul Simon y Projecte Mut

Esta semana, nuestros músicos de cabecera, Iván Domenech y David Serra, han decidido 'dar la nota' con canciones de Paul Simon, que acaba de anunciar que deja los escenarios y de Projecte Mut.

Domenech nos ha traido el tema 'You can call me Al', una canción que forma parte de su primer álbum, titulado 'Graceland'. Una canción que originalmente debutó en los EE.UU. en el puesto número 44 en octubre de 1986, pero fue reeditado obteniendo un mayor ascenso en las listas en marzo de 1987 y llegó al número 23. En el Reino Unido alcanzó el puesto Nº 4, mientras que en Suecia y los Países Bajos se alcanzó el número 2.

En cuanto a la propuesta de Serra, ha sido la canción 'Sa Ràdio', con la que el componente de Projecte Mut ha querido felicitarnos por la conmemoración ayer, día 13 de febrero, del Día Mundial de la Radio.