La foto del olivar helado que se ha hecho viral

Jaén y su olivar vuelven estos días a ser protagonistas en las redes sociales debido al éxito que ha tenido en Facebook una foto publicada el pasado 8 de febrero por un jornalero de Jódar, José Ramón Moreno, que se acompañaba con un texto reivindicativo que ha llamado la atención de numerosos ciudadanos y que ha hecho que en su conjunto la publicación haya sido de momento compartida por casi 12.000 usuarios. En la imagen se ven unos mantones totalmente helados al inicio de una jornada de recolección de aceituna tras una madrugada de bajas temperaturas debido a la ola de frío que se vivió esa semana.

A la imagen le acompaña el texto siguiente: "Hoy que tanto hace falta un jornal en una casa. Nos hemos levantado a menos 6 grados. Nos hemos ido al campo como todas las mañanas con el frío metido en los huesos y el cuerpo helado hemos empezado la faena. Este es el pueblo andaluz señora Villalobos. Tu que quieres que nos jubilemos a los 80 años. Te invito a que vengas unos días y veas el sufrimiento de los andaluces. No es solo panderetas ni feria. Eso sí los que estáis jugando y durmiendo en el sillón desde hace 30 años de eso no sabéis. Un poco más de respeto hacia los jornaleros".

Radio Jaén ha hablado con el protagonista, un jornalero de 47 años que es el menor de diez hermanos y lleva trabajando desde los 11 años. Sobre la foto reconoce que no se esperaba tanta repercusión: "Me gustas creo que hay casi 6.000, miles de compartidos y ya hay mucha gente hablando en la foto de Extremadura, de Barcelona, de muchos sitios. "La colgué el día 8 de febrero y no paran de mandarme solicitudes de amistad, la gente comentando y yo es imposible que lea tantos comentarios".

Así amanecen los mantones helados en el olivar después del frío de la madrugada. / José Ramón Moreno (Facebook)

Anteriormente había sido yesero pero tuvo que volver al campo tras el batacazo de la construcción en 2007, ahora defiende continuamente la labor de los jornaleros: "Se me ocurrió subir la foto porque es la imagen de lo que pasamos los jornaleros en Andalucía. En muchas tertulias siempre se están cachondeando de nosotros y siempre se nos tiene como la gente que está de fiesta, que nos gusta la feria, la Semana Santa o el Rocío, nos tachan de vagos gente que no entiende lo que hay en una casa de un jornalero andaluz, las penas que se pasa". "Nosotros siempre estamos expuestos a la intemperie con la nieve, la lluvia, el frío, pase lo que pase siempre tenemos que estar ahí dando el callo. Por eso nos sienta mal que nos critiquen como que somos vagos y que no queremos trabajar", añade Moreno, que nos cuenta que este año ha tenido "suerte" y ha terminado la recolección con 44 jornales.

Pero aquí no termina la vida de jornalero de José Ramón, ya que ahora emprende un nuevo camino. "De aquí a dos meses nos vamos a Navarra, al espárrago, y dejamos tres meses a nuestras familias, a nuestros hijos aquí solos. Además, allí es más penuria todavía porque hay que ir todos los días, llueva o nieve, y hace incluso más frío que aquí. Lo que queremos es trabajar en nuestros pueblos, y es que cuando venimos no nos conocen ni nuestros hijos", lamenta el jornalero.

Jubilación

Y es que a Moreno le preocupan seriamente los últimos mensajes enviados desde el Gobierno en torno a la edad de jubilación o el cambio en las pensiones. "Ahora dice el PP que la jubilación se retrase o que ni te jubiles, que busquemos un plan de pensiones privados... y es que claro el que está de diputado sentado y lleva 30 años sin hacer otra cosa pues normal, pueden estar hasta los 70, pero los que estamos con los huesos machacados del frío no creo que duremos tanto tiempo", señala Moreno.