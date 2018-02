Los socialistas piden la retirada del proyecto del Deán Mazas

El PSOE denuncia el "espectáculo continuo de ocurrencias y mentiras del alcalde de Jaén". La viceportavoz socialista en la capital, Mercedes Gámez, ha contestado en rueda de prensa a "los engaños" de Javier Márquez durante su comparecencia del pasado lunes. Afirma Gámez que el alcalde "se ha acomodado a actuar a golpe de las denuncias realizadas por el PSOE".

Un asunto del que ha hablado mucho el grupo municipal socialista es el de la retirada del proyecto de remodelación de la Plaza del Pósito tras el informe desfavorable de Cultura, que fue desvelado y adelantado por Radio Jaén Cadena SER. "La Junta cumple la ley y el alcalde culpa al PSOE", lamenta Gámez.

El primer edil calificó a los socialistas como el "perro del hortelano que ni come ni deja". Por ello, el PSOE recuerda que son los populares los que tienen paralizado el tranvía desde hace años. El secretario general de la agrupación local del PSOE en la capital, Julio Millán, dice que el alcalde se ha buscado excusas para no realizar las obras del Pósito, "en las que no creía". Recuerda que la Junta también emitió informe negativo a la obra de la Plaza Dean Mazas, que fue rectificado y posteriormente aprobado. Por lo que esta posibilidad existía también para el Pósito.

Por cierto, sobre el Dean Mazas, Julio Millán pide que se anule este proyecto, que también ha generado rechazo. A preguntas de esta redacción, afirmaba no saber la razón de esta pretendida reforma. Solicitan invertir el dinero de estas plazas en otros lugares del casco antiguo donde, realmente, si se necesita.

Zanjadas las obras del Pósito

Precisamente, Javier Márquez ha reiterado que la remodelación de la Plaza del Pósito "es un tema zanjado". No va a plantear una modificación del proyecto para poder recibir un informe positivo desde la Junta de Andalucía. A pesar de que, como hemos contado antes, la plaza Dean Mazas también contaba con informe negativo de Cultura y, tras la remodelación oportuna, fue finalmente aprobado.

De manera paralela, también continúa convocada la concentración de protesta para este próximo domingo que pretende paralizar también las obras de la plaza del Deán Mazas. Se trata de una manifestación convocada, entre otros, por Jaén en Común, y que tendrá lugar a las doce del mediodía en este céntrico punto.