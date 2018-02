Ni la presencia este martes en Jaén de Juanma Moreno hace ser optimista con el futuro del Partido Popular de Jaén a Miguel Moreno, alcalde de Porcuna y líder de Jaén Adelante que hace unas semanas abandonaba esta formación política acompañado de decenas de militantes para emprender un camino diferente al que han venido recorriendo en los últimos años.

Precisamente, Moreno venía a Jaén para firmar un acuerdo que este martes se sellaba en la sede popular de la calle San Clemente de la capital y sobre el que Miguel Moreno no es muy optimista y tiene sus dudas. Primero dice que se alegra de que compañeros que han estado trabajando en Jaén Adelante se hayan sentido cómodos en el partido a partir de ahora y se hayan incorporado al aparato. Después, les ha deseado suerte, aunque duda del éxito del mismo. "En el documento han plasmado que se va a hacer un congreso de un militante un voto, es decir, que se van a cumplir los estatutos. Eso ya me lo dijeron a mi cuando me presenté para ser presidente, sin embargo luego después los estatutos se incumplieron, se desacataron y se desobedecieron. Yo ojalá les vaya bien, pero tengo pocas esperanzas conociendo el paño", ha señalado a Radio Jaén.

Del mismo modo, Moreno ha dicho a Radio Jaén que no se sorprende de ver a algunos de los que fueron sus compañeros en Jaén Adelante firmando ahora este convenio "integrador" en el PP provincial. "Unos hemos considerado que nos estafaron y hemos llegado hasta el final defendiendo nuestros derechos y otros han entendido que hay que pasar página y seguir trabajando dentro del partido, pero ambos puntos de vista respetables", ha señalado el líder de los críticos.

Futuro

Sobre lo que ocurrirá en los próximos días, Moreno ha señalado a esta emisora que los miembros de la plataforma Jaén Adelante decidirán este jueves en una nueva reunión en Beas de Segura si crean un nuevo partido político o si pasan a integrarse en uno ya existente. Moreno considera que ya todos han tenido tiempo suficiente de pensar, reflexionar o consultar con sus bases y ahora hay que decidir. De momento, Jaén Adelante ha recibido tres propuestas de partidos nacionales: Vox, Ciudadanos y Contigo somos democracia.

Por último, Moreno reconoce que le gustaría que todos los simpatizantes de Jaén Adelante fueran en la misma dirección y seguir con los principios que se contemplaban en el inicio del movimiento. Él mismo reconoce que el corazón le pide crear un nuevo partido, por la mente limpia de Jaén Adelante, pero luego, si piensa con la cabeza, ve más conveniente tener un paraguas nacional para no verse "solos" en los ayuntamientos.