¿Volver? No hay `feeling´ ni con la directiva ni con el director deportivo

El Xerez DFC se enfrentará el domingo a las doce del mediodía en el Navarro Flores al Rota, en un duelo con muchos atractivos. El rival, entrenado por Romerito, que hasta hace poco fue jugador y entrenador del Xerez DFC, ha mejorado mucho sus números desde la llegada del ex azulino.

En los doce encuentros que ha dirigido, ha sumado 21 puntos, gracias a seis victorias y tres empates, y sólo ha perdido cuatro. Con 25 puntos, en estos momentos ocupa la decimosegunda plaza y está cuatro puntos sobre los puestos de descenso, que ahora marca el Montilla con 21. Suman cinco jornadas sin perder y encadenan tres victorias consecutivas.

En cualquier caso, Romerito prefiere que el mérito de la reacción se lo lleve todo el equipo, “los chavales están comprometidos y tanto el club como la plantilla están haciendo un esfuerzo máximo para salvar al equipo”. El entrenador prefiere calificar el partido del domingo como “un partido más, es cierto que es el líder, que para mí es especial porque he estado allí cuatro años. Los que más se motivan en estos encuentros son los jugadores, tienen ganas de que lleguen el domingo, se les nota en los entrenamientos. En mi caso he visto crecer a ese club y le tengo mucho cariño, le deseo lo mejor pero desde el lunes”.

Romerito tiene claro que no saldrá “a especular con el partido, se donde son fuertes y donde tienen sus debilidades, nosotros seremos ofensivos, después puede pasar cualquier cosa, pero saldremos a ganar”.

Aún recuerda su salida del club azulino, no fue la esperada o deseada por él ni por muchos aficionados, pero cree que no es el momento aún de volver, “eso será muy complicado, no tengo feeling con la nueva directiva, ni con el director deportivo. La vida a cada uno lo pone en su sitio, por mi parte no quedan heridas abiertas, pero no sé si será así para los demás. Yo nunca he sido una persona rencorosa, no sé si Edu será o no rencoroso y tampoco me importa. Cada uno sabe lo que es y lo que ha hecho o ha dejado de hacer en el club. A mí me hubiera gustado haberme ido de otra manera, pero a veces el fútbol es así, durante estos cuatro años se hicieron cosas buenas y malas, pero las cosas hay que hacerlas de frente y no por detrás”.