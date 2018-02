El Jerez Industrial ve "difícil" la salida de Juan Pedro

El Jerez Industrial no facilitará la salida de Juan Pedro Ramos, su entrenador, con una oferta del Xerez CD para dirigirlo hasta final de temporada.

Pedro Garrido, presidente blanquiazul, mantiene en la Cadena SER que “sería perjudicial para nuestros intereses que Juan Pedro se marchara, es nuestro entrenador y está al frente del proyecto, un proyecto que construyó él y que está dando buenos resultados, ahora no nos planteamos su salida”.

Por su parte, el Pirata no escondía su desilusión ante imposibilidad de entrenar en Tercera y al Xerez CD, el club de toda su vida. El entrenador industrialista mantiene que no quiere causarle ningún perjuicio al club, “mi salida siempre será con soluciones y compensaciones para que ellos no tengan ningún perjuicio y puedan mantener la línea de trabajo que hemos venido teniendo hasta ahora, lo que les he dicho es que habría que hacerlo de una manera rápida, pero me dicen que no podrá ser así. Para mí fichar por el Xerez CD sería dar un paso muy importante en mi carrera, pero no depende de mí”