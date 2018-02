A Paexga le constan dos criaderos de animales exóticos en Lugo

El presidente de la Protectora de Animales Exóticos de Galicia (PAEXGA), Eduardo Rodríguez, ha confirmado que les consta la posible existencia en Lugo “de un criadero de serpientes y otro de distintos animales como camaleones, tarántulas y escorpiones”.

El primero de los criaderos, el de serpientes, estaría asentado en la ciudad, centrándose las investigaciones en este caso “no policiales” sino por parte de esta asociación en el entorno de la Avenida de A Coruña. El otro se situaría en otro municipio de la provincia de Lugo.

Rodríguez ha apelado a que la constancia que tienen es “a través de rumores”, dejando entrever que, en el caso de los reptiles, se pueda tratar de “un aficionado que puede tener ocho o nueve ejemplares supuestamente en un bajo”.

“En principio nos llegó que podía tener entre cincuenta y cien reproductores, pero no podemos concretar que sea cierto. Por eso no hemos alertado a las autoridades porque no sabemos que hay de cierto en esto. No se trata de crear una alarma innecesaria. Se está intentando buscar por nuestra parte (PAEXGA), no de hacer labores de Policía” se apresura en aclarar.

En cuanto al “peligro” de mantener estos criaderos, Eduardo Rodríguez, vuelve a deducir que, probablemente, son “más a nivel de aficionados, para costearse la compra de otros especímenes que de producción industrial”.

No obstante sostiene que “si llega a ser la cantidad de animales que se dice (entre 50 y cien serpientes) es exagerado a nivel de ocio”, añadiendo que “peligro como tal no, porque son serpientes que no tienen veneno ninguno”.

El presidente de PAEXGA incide finalmente en que se trata de serpientes que “rara vez superan los diez metros”, aunque reconoce que se podría tratar de “pitones” que en el caso de Lugo serían de la especie de “pitón real”, un reptil del Africa Tropical, que, describe, “es la pitón más inofensiva”. “Es la que recomiendan a los que empiezan con la afición de las serpientes”, concluye finalmente.