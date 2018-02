Juzgado por maltratar a 55 perros

Lo describen como "La Finca de los Horrores". Allí encontraron a 55 perros, según cuenta la protectora, hacinados en un espacio de 30 metros, desnutridos, llenos de garrapatas y sentados sobre sus propias heces. "Este cazador tenía una rehala que utilizaba para monterías, un lugar terrorífico. Los perros estaban por debajo de su peso, tenían garrapatas que les producían heridas, cachorros en pésimas condiciones, perras a punto de parir e incluso dos animales muertos fuera de la valla de la finca", ha explicado este miércoles Nacho Paunero, el presidente de El Refugio, "muchos según salieron de allí, murieron".

Uno de los perros rescatados en la finca de Villa del Prado / El Refugio

Este miércoles ha sido la vista de este proceso, en el que se juzga a Roberto Gonzalez, el presunto responsable de estos 55 perros. Él, en su declaración ante el Juez, se ha defendido diciendo que los últimos cinco días antes de que lo denunciaran había encargado a un compañero que cuidara de los perros por las mañanas. Según ha contado, él iba solo por las noches y como no veía bien, porque no había luz, no era consciente del estado en el que estaban los animales. Ha asegurado que les llevaba comida todas las noches y que, si estaban desnutridos, es porque algunos estaban enfermos y "tendrían menos apetito".

Como acusación particular se ha personado El Refugio, que pide 40 años de cárcel, nueve meses por cada perro maltratado. Paunero ha explicado que la última reforma del Código Penal les permiten pedir que no se le juzgue por un delito, sino por 55. "Estamos de enhorabuena. Nosotros, desde que nos personamos como acusación particular, hemos tratado de hacer todo lo posible para que ocurriera lo que ocurre hoy, que se siente en el banquillo de los acusados y que se le condene".

La Fiscalía, por su parte, pide 1 año de prisión y tres de inhabilitación para trabajar con animales. El juicio se ha celebrado con dos horas de retraso en el Juzgado nº 3 de lo Penal de Móstoles y ha quedado visto para sentencia.