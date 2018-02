Carmena ya tiene en marcha 2.300 viviendas públicas destinadas a alquiler

Manuela Carmena ha visitado este miércoles tres promociones en construcción, destinadas en exclusiva al alquiler social. Un recorrido por los distritos de Villaverde y Puente de Vallecas, que es donde están algunos de los más de 2.300 pisos en distintas fases de tramitación y ejecución.

En total, la obra contratada hasta el momento es de casi 80 millones de euros. Junto a la alcaldesa han realizado el recorrido la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras; los concejales de ambos distritos, Guillermo Zapata y Francisco Pérez, así como el consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Francisco López Barquero.

Las parcelas están distribuidas por los distritos de Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Barajas, San Blas-Canillejas, Vicálvaro, Carabanchel, Latina, Arganzuela, Tetuán, Chamberí y Villa de Vallecas, además de los que la alcaldesa ha visitado hoy: una promoción ya acabada en la calle Godella (Villaverde), el Ecobarrio de Vallecas y una promoción en obras en Sicilia II (Puente de Vallecas).

Del total de viviendas, 970 están ya en ejecución, 458 en licitación, 212 están en fase de supervisión de los proyectos, otras 516 aún no se han licitado y el proyecto de construcción de las 200 viviendas intergeneracionales está redactándose. El Ayuntamiento ha cedido gratuitamente suelos municipales con una edificabilidad superior a los 115.000 metros cuadrados que, sumados a otras parcelas propiedad de la empresa, van destinados a la construcción de vivienda pública en alquiler.

El Consistorio además ya ha adjudicado 2.500 viviendas vacías, destinadas inicialmente a la venta, opción que la EMVS descartó porque, según Higueras, "no quieren hacer negocio o ganar dinero, sino ofrecer un alojamiento digno para fines sociales".

Una nueva mirada

Con la llegada de Carmena al Gobierno municipal, la EMVS cambió radicalmente la estrategia de venta del PP y recuperó la naturaleza para la que fue creada: la construcción de viviendas públicas para dar alojamiento a los más necesitados.

"Sabéis que la línea que tiene la EMVS es ofrecer las viviendas en alquiler porque es lo que la sociedad nos está demandando. Tenemos que destinar una parte muy importante de las promociones a alquileres sociales porque las circunstancias económicas de colectivos nos lo están exigiendo", ha explicado Carmena en Puente de Vallecas.

Algunas de estas viviendas terminarán de construirse el próximo año, cuando acabe el mandato municipal, a cuyo término Carmena se comprometió a incluir en el parque municipal 4.000 nuevas viviendas después de que el gobierno de la popular Ana Botella vendiese 1.800 pisos sociales a un fondo de inversión.

"La vivienda no es una competencia directa del Ayuntamiento pero tenemos muy claro que aunque sea de otros organismos como la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento es la primera puerta a la que se llama y a la que se exige una solución", ha indicado Carmena. Marta Higueras apostillaba que la Comunidad de Madrid solo tiene en construcción 140 viviendas, frente a las casi 2.500 de la EMVS.

Solicitantes

La lista de espera de solicitantes de vivienda pública es de más de 20.000 personas y al Ayuntamiento solo le quedan 200 pisos vacíos. El Gobierno municipal necesita pisos sociales de manera urgente, por lo que mantiene abierto de forma permanente el programa de compra a particulares. Hasta ahora, por esa vía, el consistorio solo ha conseguido comprar 19 viviendas y de ahí la necesidad imperiosa de construir nuevos pisos sociales para compensar la pérdida de patrimonio público que fue a manos de los fondos de inversión en tiempos del PP.

Higueras también ha destacado como puntos a favor de este proceso la garantía de pago. En un mes el particular puede ver cómo su casa es comprada por el Ayuntamiento para fines sociales. "Apelo a la solidaridad de los madrileños", ha apuntado la primera teniente de alcalde, además de remarcar que con estas adquisiciones el Ayuntamiento "no busca enriquecerse", en definitiva, que no serán vendidas posteriormente para sacar un rendimiento económico.

El Ayuntamiento además tiene en marcha desde mayo del año pasado el ‘Programa ALMA’ (Alquila Madrid) para fomentar el arrendamiento a través de la EMVS. Mediante esta actuación, la empresa ofrece a los propietarios un seguro de impagos y otro del hogar, además de un sistema de intermediación, a cambio de que los pisos se alquilen a un precio un poco por debajo del mercado. Por el momento se han suscrito 560 contratos.