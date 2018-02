Balears pierde 1 de cada 4 litros de agua por averías o grietas en las tuberías

Balears pierde un 26 por ciento del agua recogida en fuentes y embalses por deficiencias en la red de distribución, es un punto menos que hace cinco años. Según los datos del Govern, uno de cada cuatro litros se pierde por el camino por averías o grietas en las tuberías. En la capital balear, en Palma, se pierde el 15 por ciento del agua que proviene de los embalses por el mal estado de las tuberías. Algunas de ellas tienen hasta 40 años de antigüedad.

La directora general de Recursos Hídricos, Joana María Garau, asegura que pérdidas de un 26 por ciento de media es una cifra elevada aunque matiza que se considera como una red óptima aquella que ronda pérdidas de un 10 por ciento.

Garau asegura que al igual que ocurrió en 2015 se está perdiendo por averías o deficiencias en la red el mismo agua que ahora mismo se está desalando.

Palma

En Palma, la presidenta de EMAYA, Neus Truyol, explica que durante esta legislatura se invierten 10 millones de euros en mejorar la red pública y conseguir reducir al máximo ese porcentaje de pérdidas que ahora mismo está, en el 15 por ciento.

Dice Truyol que ya se han renovado las tuberías en la zona de Son Espanyolet y han empezado las obras en El Terreno y Pere Garau, son casi tres millones de euros de inversión.

Embalses

Los embalses de Cúber y Gorg Blau están ahora mismo al 62 por ciento pero se espera un incremento una vez que suban las temperaturas y se derrita toda la nieva que todavía sigue acumulada en algunos puntos de la Serra. El agua está ahora mismo a niveles óptimos pero aún así se sigue consumiendo agua desalada durante buena parte del año para no vaciar los embalses. Durante estos últimos días no porque las fuentes naturales siguen todavía con un buen caudal. Aún así, el Ayuntamiento paga al año 3 millones de euros al Govern por disponer de agua desalada en cualquier momento. Aún cuando no se consume, se tiene que pagar. Neus Truyol habla de "pelotazo" de la época del PP.

De las diez desaladoras que hay en Balears, hay dos que ya están desmanteladas: la de Son Ferrer y la de Sant Joan de Deu. Por otro lado, en 2016 se invirtieron 8 millones de euros para reparar tres líneas de la desaladora de Bahía de Palma, estropeadas por falta de uso. La de Andratx no empezó a funcionar hasta 2016 por falta de canalizaciones y la de Alcúdia sólo puede suministrar agua a Pollença por falta de conexión con otros municipios.

Volviendo a las pérdidas de agua, uno de los ejemplos más graves lo encontramos en Sa Pobla donde hace dos años se perdía al día la misma cantidad de agua que lo que consumían sus habitantes. 1.500 toneladas de agua diarias. Biel Ferragut, el alcalde, explica que se hizo un mayor control del curso del agua pero aún así es un trabajo a largo plazo que, todavía, no ha dado los resultados esperados. A día de hoy se sigue perdiendo un 50 por ciento del agua.

Lluvias

Según la AEMET, en febrero está lloviendo el triple de lo habitual en estas fechas. Es un buen dato que ha provocado que hayan brotado las fuentes que abastecen a Palma: la font de la Vila, la de Mestre Pere y la d'en Baster. Y han aumentado la reserva de agua que hay en los acuíferos y los pozos de Estremera y Alaró.

Las cifras de precipitaciones se triplican en el norte de la isla en febrero. En Palma se duplican. Las lluvias en febrero no acaban aquí, jueves y viernes nos dan una tregua y a partir del sábado regresan.