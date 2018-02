El futuro de Monje Carrillo lo decidirá el Comité de Justicia Deportiva de Murcia

El futuro de José Miguel Monje Carrillo como presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM) sigue en el aire. Concretamente, entre Madrid y Murcia, tras conocerse que la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes ha decidido trasladar a las Comunidades Autónomas el expediente abierto por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) a los seis presidentes de las territoriales investigados en la Operación Soule. Junto a Monje Carrillo aparecen sus homólogos de Ceuta, La Rioja, Melilla, Cantabria y Comunidad Valenciana. Su caso, lo estudiará el Comité de Justicia Deportiva de la Región de Murcia, que aún no ha recibido el documento, como reconocía el secretario Aníbal Torregrosa en conversación con la Cadena SER. Un órgano que no está obligado a aceptar el caso, si entiende que no es competente.

Monje Carrillo, que sigue ejerciendo su cargo, se mantiene al margen y sin hacer declaraciones públicas. Tal y como comentara en el comienzo de la Operación Soule, no se pronunciará oficialmente hasta que se resuelva su situación legal, actualmente en manos del juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, que le llamó a declarar en calidad de investigado la pasada semana. Monje Carrillo defendió su inocencia y trató de demostrar que su lealtad a Villar no obedece a la supuesta compra de votos. El juez Pedraz se interesó en la declaración por la designación de los partidos de España en la Región de Murcia y si obtuvo beneficio económico. Otro factor que aparece en el Auto, pero por el que no fue preguntado, sería la Policlínica, de la que Monje Carrillo es administrador por su figura de presidente Territorial. Se trata de una empresa privada y de la que presentó informes periciales.