La salida de Paco Zaragoza, guinda a la mala gestión del colista de la Liga 1|2|3

En las últimas horas se ha hecho oficial una nueva salida en el Lorca FC, la del ya exdirector deportivo del actual colista de la Liga 1|2|3. Paco Zaragoza ha estado en el conjunto de la ciudad del sol año y medio. La primera temporada consiguió hacer un equipo que acabó ascendiendo al fútbol profesional, aunque no sin dificultades. Por el banquillo pasaron los técnicos Iñaki Alonso, Julio Algar y David Vidal, este último pese a que consiguió el objetivo marcado, ser campeón y ascender, no logró continuar en el banquillo.

Ya esta temporada, Paco Zaragoza, trajo a Curro Torres, joven técnico que debutaba en la categoría, pero pese a un ilusionante comienzo acabo siendo destituido, siendo su sustituto el gallego Fabri González, quien tras seis derrotas seguidas esta más que cuestionado.

La planificación de la plantilla por parte de Paco Zaragoza, dejó mucho que desear y una clara muestra ha sido el número de bajas concedidas durante el pasado mercado invernal en el que se desvincularon hasta once jugadores, Sito, Eugeni, Molo, Carlos Martínez, Cristian Bustos, Abel Gómez, Manu Onwu, José Carlos, Merentiel, Manel y Adán Gurdiel. Además, se han desvinculado del club, (aunque no lo ha hecho oficial el club), el director general Joaquín Romeu, y ahora el director deportivo Paco Zaragoza, quién tenía un contrato por lo que restaba de temporada y dos más, aunque desde el club no ha trascendido el tipo de acuerdo con el que han llegado club y trabajador. Las salidas de Romeu y Zaragoza han tenido mucho que ver con las continuas negociaciones de venta del club frustradas, las últimas durante el pasado mes de enero con el representante Félix Moneo, quién dijo representar a un grupo que nunca llegó a demostrar en realidad que tenía el suficiente dinero para convencer al propietario del club, Xu Genbao.

Ha sido tal el despropósito vivido en Lorca con Joaquín Romeu, Paco Zaragoza y Félix Moneo, que este último llega a traer a jugadores a Lorca sin ser el dueño aún del club, como el portugués Joao Meira y el argentino Matías Defederico, quienes tras diez días sin firmar su contrato acabaron marchándose. Por todo esto, el dueño y propietario de la entidad, a través de su consejero y traductor Bin Wang, comunicó la no continuidad en el club, de Joaquín Romeu y Paco Zaragoza, por la disconformidad de algunos refuerzos del mercado invernal que este último pretendía.