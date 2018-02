Estos días hay una gran alarma y preocupación por la situación del comercio, para hablar con precisión por el cierre de establecimientos que han coincidido muchos en poco tiempo y además todos ellos en la calle mayor o aledaños con lo que la alarma es más grande.

Vaya por delante que es una situación preocupante para toda la ciudadanía.

Para los propietarios y personal que trabaja en los mismos es evidente, por la pérdida de sus empleos y para la ciudadanía porque los comercios de todo tipo son “servicios” y por tanto perdemos todos.

Y cuando se ha puesto de manifiesto esta situación han empezado a saltar opiniones y propuestas. Me ha llamado la atención que se pidan reuniones de la mesa de comercio, que llevaba sin reunirse… han perdido hasta la memoria de no usarla.

Pero me disgusta mucho lo publicado por un grupo llamado “jóvenes empresarios” que con su lluvia de ideas parecen tener la piedra filosofal. Y dicen entre otras cosas:

Que se controle los precios de los alquileres de los locales en el centro, después de haber estado toda la vida oyendo lo de “liberalismo, libertad de mercado…” ahora piden regulación. Yo estoy de acuerdo, pero regulamos los alquileres en todo, establecimientos y viviendas que también es necesario frenar la especulación y hablar de la cantidad y cantidad de pisos vacíos que tiene la ciudad.

Otra idea es volver a intervenir en la plaza de abastos. ¡Mira, ya estamos un poco cabreados con la plaza!, no ha existido mandato municipal que no haya hecho inversiones, actuaciones en la plaza. En definitiva, invertir dinero público con el resultado más que evidente de muchos puestos cerrados y destacando sobre manera la última genialidad en el exterior, que uno lleva más de un año cerrado y sin visos de abrirse.

Y por último opinan que se quite un mercadillo que son muchos tres para nuestra ciudad. A ver si ahora la culpa de la crisis del comercio la tiene el mercadillo. Por favor un poco de seriedad, para tratar estos temas. A todas las personas nos gustaría vestir de marca, pero resulta que los salarios no dan, que con las miserias que cobramos no se puede consumir y que la recuperación de la economía es una” milonga”, que aquí y ahora lo vemos claramente.

Por eso por favor un poco de rigor en los análisis y en las propuestas, no vale cualquier cosa, a no ser que lo que se busque sean unos titulares de prensa en lugar de hablar de los problemas de las personas.