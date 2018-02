Aspirina Salzburgo

Me dirijo a ti, querido seguidor de la Real Sociedad, que sufre cada fin de semana con los partidos de su amado equipo txuri-urdin, que durante la semana sigues con ansia cada noticia que te contamos en el Diario AS sobre tus preciados colores azules y blanco. Sí, tú. No mires a un lado y a otro como si no fueras tú. Siéntete aludido, porque quiero pedirte algo: ilusiónate con la Europa League, vive con ganas la visita a Anoeta del Red Bull Salzburgo, disfruta con pasión de ese partido de dieciseisavos de final. Como si no hubiera un mañana. Como si hoy se acabara el mundo. Como si fuera una final. Porque tengo que hacerte una pregunta que seguro sabrás responderme. ¿Cuántas veces ha jugado nuestra adorada Real un partido europeo de eliminatorias en San Sebastián? Menos de las que nos gustaría, ¿verdad? Sucede menos a menos de lo que deseamos. Entonces, ¿Qué te impide disfrutar de este momento con la emoción de ese niño que va por primera vez a un campo de fútbol a ver a su equipo del alma?

Sí, ya se que me dirás que la clasificación de LaLiga, y me recordarás que el domingo hay un partido fundamental para no pensar en el descenso contra el Levante, e intentarás convencerme de que Europa no puede distraernos del verdadero fin del equipo, ese que no se puede negociar bajo ningún concepto: seguir otro año más en Primera. Y te entiendo, créeme que te entiendo si eres de los que piensan así. Es muy nuestro, muy gipuzkoano ver el problema antes de que aparezca. No nos ha ido mal en la historia de esa forma. Y entiendo tu descontento, tu desilusión, tu enfado, tu decepción... por el errática deambular de nuestra Real esta temporada. Pero nada de eso importa ahora. Hablamos de Europa, amigo, EUROPA. Si el fútbol es emoción, emociónate. Y Europa emociona. Deja de pensar con la cabeza, y hazlo con el corazón.

¿Recuerdas cuánto nos cuesta cada año clasificarnos para jugar una competición europea? Y no siempre lo conseguimos. Sufres tanto durante el año, lo pasas tan mal en cada partido y te agarras tantos cabreos o derramas tantas lágrimas... para vivir estos momentos como el del jueves contra el Salzburgo. Así que, hazme un favor, hazte un favor, hazle un favor a la Real: acude a Anoeta. No dudes. No temas. Oyarzabal, Xabi Prieto, Juanmi, Illarramendi, Rulli... te han cabreado mucho este año, igual que hicieron hasta pasar vergüenza el pasado sábado en Madrid, pero son los nuestros y los tenemos que apoyar, para disfrutar juntos de otra noche inolvidable más que añadir a nuestra historia. Porque se van a levantar, como haces tú cada vez que te caes con tu querida Real. ¿Y lo de La Liga? El domingo nos ocupamos de eso. Y sufrimos juntos de nuevo. Hoy toca disfrutar, toca Europa. ¡Gora Real!