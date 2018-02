Miguel Ángel Fuentetaja presentará el Hoy por Hoy Segovia

Miguel Angel Fuentetaja sustituirá a Daniel Muñoz al frente del Hoy por Hoy Segovia, tras la salida de este último al dedicarse en exclusiva a la docencia universitaria, en una labor que no puede compatibilizar con su trabajo en la radio.

Miguel Ángel Fuentetaja Garcia (Segovia, 1972), es Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó en la radio en la emisora de Antena 3 de Segovia en el año 1993, y se incorporó posteriormente al equipo de Radio Segovia. Actualmente es el responsable de contenidos de nuestra emisora. Persona muy vinculada al mundo del deporte local, también presenta los espacios deportivos de Radio Segovia CADENA SER, así como en La 8 Segovia de Castilla y León Televisión.

Su objetivo será mantener la línea del programa líder de la radio local, el magazine informativo Hoy por Hoy Segovia, con sus características de independencia, credibilidad y cercanía a los oyentes.

Daniel Muñoz Sastre (Valladolid, 1977) es Doctor en Publicidad y Comunicación Audiovisual por la Universidad de Valladolid. En su trayectoria profesional ha recalado en las emisoras locales de Segovia de Onda Cero Radio, COPE y desde 2017 en Radio Segovia CADENA SER donde ha presentado Hoy por Hoy Segovia, reemplazando con éxito en su puesto a una las voces históricas de la casa, Alfredo Matesanz.

Muñoz pasará a dedicarse profesionalmente al mundo de docencia universitaria en la Universidad de Valladolid, un empleo que le requiere exclusividad. Ante este hecho, Daniel Muñoz expresa “siento pena por dejar la radio, y la que ha sido mi casa en el último año, donde me he encontrado con grandes profesionales con los que he trabajado muy a gusto”.

El nombre de Daniel Muñoz, quedará siempre vinculado a esta casa, junto con otros ilustres que estuvieron en sus micrófonos como Cirilo Rodríguez, Santiago Vázquez, Josefina García, Pepe Castrillo, Consuelo Muñoz, Gabriel Gómez Pintos, Luis Martín, Emilio de Andrés, Antonio García Rivilla, Alfredo Matesanz y muchos más.