Maresca sobre el Mudo: “No lo veremos levantar los brazos ni protestar pero marca la diferencia”

Enzo Maresca está encantado de su vuelta: "Sevilla y el Sevilla, por el cariño que me han dado y también por la familia que me han dado, son mi casa. Es un placer estar en esta ciudad y en este club", ha manifestado Maresca, que asiste en las labores técnicas al entrenador del primer equipo, su compatriota Vincenzo Montella.

Maresca, que militó en el Sevilla entre 2005 y 2009, ha indicado que estuvo "entrenando en Italia hasta noviembre", cuando dimitió pocas semanas antes que el club sevillista lo "contratase para colaborar con Vincenzo Montella, siempre que diese el visto bueno" en lo que hasta ahora "está siendo una experiencia magnífica".

El italiano recordó que "cuando cambias de país, como hizo Montella, te encuentras situaciones nuevas" pero puntualizó que el entrenador sevillista "tiene mucha experiencia y sabe que llega a un club grande", lo que hace con "ilusión por jugar una final de Copa, una eliminatoria de Champions con el Manchester United y de enderezar el rumbo en la Liga".

Sin embargo, Maresca ha insistido en que "queda mucho para la final de Copa, más de dos meses", por lo que aseguró que "para llegar bien al 21 de abril, debes empezar pensando en Las Palmas, que es lo inminente", ya que "si te proyectas demasiado lejos, no avanzas nada".

No quiere descuidos:"Ocurre lo mismo con la eliminatoria de octavos de la Champions contra el Manchester United. Como pensemos en ese partido, le vamos a faltar el respeto a Las Palmas y seguramente nos va a ir mal. Tenemos que jugar en Las Palmas y al día siguiente, preparar la Champions", ha reiterado.

El ex futbolista del Sevilla dijo que está "volcado con Montella para que las cosas funcionen bien, también con el idioma al principio", tarea para la que fue "contratado", por lo que su "futuro ahora no es prioritario aunque, claro, la idea es" convertirse "en entrenador" y "por qué no" dirigir un día al Sevilla.

También ha admitido que mantiene con su excompañero en el Palermo Franco 'Mudo' Vázquez "una amistad que va más allá del fútbol", de quien está seguro que "va a rendir mucho más" aunque es cierto que "da la sensación de ser desganado pero no es así. Siempre intenta pases que hagan daño, jugadas difíciles que puedes fallar".

Y en un ejercicio de empatía se puso en el pellejo del aficionado: “Entiendo a la gente porque su forma de ser es así. No lo vamos a ver levantar los brazos ni protestar pero es un jugador que marca la diferencia. Ahora la gente ve que lo da todo, igual que Muriel o Correa, y eso la afición del Sevilla lo agradece siempre", ha añadido.

Maresca también se refirió a otros dos nombres propios: el central francés Clement Lenglet, de quien dijo que le "ha impresionado, ojalá pueda jugar aquí muchos años"; y su excompañero Jesús Navas, al que definió como "la única persona del mundo que no envejece. Ha madurado porque es padre pero físicamente no ha cambiado nada, es el mismo que hace quince años".