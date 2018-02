La xylella del PP o salvar al soldat Rajoy

La xylella fastidiosa és una plaga que no té remei i que mata oliveres i ametlers... De moment soles poden aïllar-se i arrancar-se les explotacions afectades... Sembla que això vol fer el PP. Ara resulta que aquell que digué que les pràctiques no eren netes diu que soles en la Comunitat Valenciana, mentre l'ombra del dubte s'estén també en el PP de Madrid. Ací, en València, ja tenim responsables polítics: les pomes "xungues", parodiant el llenguatge de defensa popular que escoltarem ací fa anys i escoltem ara a Madrid, les pomes "xungues" que sembla acabaran menjant-se el marró. Veurem en Madrid i veurem si la xylella queda aïllada o acaba estenent-se per tot arreu i la campanya per salvar al soldat Rajoy fa aigua també. Veurem.