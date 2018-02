CSIF asegura que pocos funcionarios se ausentan de su puesto y Justicia, que no puede actuar de oficio

A raíz de las polémicas imágenes difundidas esta semana por Cuatro, de algunos funcionarios de la Ciudad de la Justicia de Valencia que fichan para luego irse de compras, una situación que ya denunció el diario Levante en 2011, el sindicato de funcionarios CSIF condena las malas prácticas de, subraya, solo unos pocos funcionarios de la Ciudad de la Justicia de Valencia e insta a la administración a perseguir a esos pocos que ensucian el trabajo de la mayoría.

Eso sí, no cree que deban ser ellos, los propios funcionarios, quienes denuncien porque "ellos no son policías". El presidente del CSIF, Daniel Matoses, en declaraciones a la SER, afirma que son los propios funcionarios los primeros que lamentan esas prácticas. Que en la Ciudad de la Justicia hay más de 2.000 funcionarios y que no se puede hacer tabla rasa por la actitud de unos pocos. También lamenta que solo haya salido la Ciudad de la Justicia de Valencia y no otras administraciones.

Fuentes de la conselleria de Justicia han indicado a la Ser que no pueden actuar de oficio. Que según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial son los "letrados de la administración de justicia", como responsables de esos funcionarios del estado transferidos a la Comunitat, quienes deben iniciar cualquier procedimiento. Que en este caso no hay notificación alguna por absentismo. Sí por otras razones pero no por absentismo por mucho que las imágenes hayan podido verse por televisión.

En declaraciones a la Ser, Ferràn Puchades, secretario autonómico, explica que además que no conocen las identidades de los supuestos funcionarios. Solo si eso se acredita de forma fehaciente la conselleria podría actuar.