Ya no se abrirán los comercios todos los festivos del año

Les Corts Valencianes han aprobado este miércoles, con el voto en contra del PP, la modificación de la Ley de Comercio para incluir en ella el pacto de horarios comerciales alcanzado por el Observatorio del Comercio el pasado mes de diciembre tras dos años de negociaciones. La Ley se ha aprobado con los votos a favor de PSPV y Compromís, y la abstención de Podem y Ciudadanos.

El PP se ha abstenido en la primera votación que ha tenido lugar, que era la de la modificación de la ley, pero ha votado en contra de tramitarlo por lectura única y por tanto, ha votado en contra en la definitiva votación, la de la aprobación de la modificación por ese sistema.

El pacto establece la apertura de 38 festivos en las cinco Zonas de Gran Afluencia Turística de València y en la totalidad de la ciudad de Alicante, en el periodo de Semana Santa y Pascua y entre el 15 de junio y el 5 de enero. No obstante, habrá algunas excepciones: el 24 de junio los comercios no abrirán en Alicante, y el 19 de marzo y 15 de agosto no abrirán en València.

El acuerdo también contempla que podrán abrir 40 días en el mismo periodo --en Semana Santa y entre el 15 de junio y el 5 de enero-- las localidades que tienen una Zona de Gran Afluencia Turística todo el año como son Finestrat, Torrevieja, L'Alfàs del Pi, Benissa, Orihuela costa, Pilar de la Horadada costa y Alborache. Y, otro bloque lo conforman los municipios que tiene Zona declarada pero solo medio año. Estos abrirán 28 días, en Semana santa y la época de verano (del 15 de junio al 15 de septiembre). Son los municipios de Altea, Benidorm, Benicàssim, Santa Pola, Segorbe, Ondara o Calpe, entre otros.

El resto de municipios de la Comunitat que carecen de Zonas de Gran Afluencia Turística podrán abrir hasta once festivos que se decidirán en función de diferentes criterios: cuando haya acumulación de festivos; los primeros domingos de las rebajas (tras el 6 de enero y el primero de julio); el domingo de Ramos, el Viernes santo, el Jueves santo cuando sea festivo estatal o autonómico y el Domingo de Pascua; y los domingos entre el 26 de diciembre y el cinco de enero.

Los grupos que respaldan el pacto han defendido que se trata de un pacto surgido de los principales actores del sector, que vienen a cerrar una polémica abierta desde hace dos décadas. Se ha calificado de histórico y que aporta seguridad jurídica.

El Partido Popular se ha manifestado en contra de la lectura única porque lo consideran imposición del Consell, negando la participación ciudadana y la posibilidad de presentar enmiendas. Ciudadanos, que firmó junto al PSPV y Compromís la petición para que se tramitara el pacto de horarios comerciales en Les Corts, ha defendido un nuevo marco que establezca compensaciones salariales para quienes trabajen en festivo y fomente el derecho al descanso al menos un día del fin de semana. Y para Podemos solo supone un "avance a medias" y sigue cuestionando que la libertad horaria implique más ventas.