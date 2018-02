Una Copa imprevisible

Valencia Basket llega a la fase final de la Copa del Rey en Gran Canaria con mejores sensaciones de las que el propio grupo pensaba que tendría a inicios de año. El equipo que dirige Txus Vidorreta ha superado numerosas semanas esta temporada en las que la media de ausencias en el roster estaba entre cinco y seis. No vayan a creerse que ha dejado de llover, ni mucho menos. Tres bases rotos -uno Diot, de larga duración- y el jugador interior más físico -Latavious Williams- en la recta final de la recuperación de la fractura de tibia que se produjo en pleno septiembre. Sigue siendo un peaje competitivo demasiado elevado. Y, sobre todo, un contratiempo determinante a la hora de pensar en campeonar.

No sería responsable ni justo con la plantilla taronja hacerles partir con la vitola de favoritos a pesar de que los dos últimos títulos oficiales ACB han acabado en las vitrinas de La Fonteta. Esta Copa del Rey, al menos a priori, no se parece en demasía a Liga y Supercopa. Vidorreta no ha podido trabajar con todo el roster en condiciones ni una sola vez desde la pretemporada. En la competición que arranca mañana en Gran Canaria, por ejemplo, tendrá que hacer de base un jugador fichado para alternar la posición de alero con la de escolta. En cualquier caso, Alberto Abalde está desempeñando una labor magnífica en el 1. Cabeza en estático, buenas decisiones pensando en el quinteto en pista y mucha actividad defensiva. Conviene tener en cuenta que hablamos de un playmaker que vive por encima de los dos metros (2’02), condiciones que, bien aprovechadas, convierten el perímetro de Valencia Basket en uno de los más físicos de esta Copa.

DUBI Y GREEN, CON BUENAS SENSACIONES

Además de la irrupción de Abalde como improvisado director de juego, dos nombres propios crecen en importancia con el paso de las horas. Bojan Dubljevic y Erick Green. Dos jugadores que, alcanzando su nivel real, convierten a Valencia Basket en un candidato a ganar cada partido que disputa. Las sensaciones que ambos han dejado en los dos últimos enfrentamientos contra CSKA Moscú y Burgos alimentan nuestros sueños. Llegan a Gran Canaria en ‘Modo Copa’, como le gusta recordar a menudo a Txus Vidorreta. Y esas son grandes noticias. Además de todos ellos, y sabiendo que en una competición corta e intensa la defensa será clave, reconforta comprobar que las piernas de Joan Sastre comienzan a responder, ya olvidada la fractura de muñeca que se produjo en el partido de Euroliga contra Olympiakos.

LA DEFENSA DE TENERIFE

Hablando de defensa, es importante recordar que mañana tendremos enfrente al segundo equipo que menos puntos encaja de toda la ACB. La llegada de Fotis Katsikaris apenas ha matizado la mayoría de fundamentos defensivos que Tenerife tenía la pasada campaña, dirigido precisamente por Vidorreta. Ninguno de los miembros del cuerpo técnico taronja espera un encuentro abierto, que vaya mucho más allá de los 80 puntos. Será fundamental, por tanto, el ritmo de partido -aspecto que el puede costar a Valencia Basket tan carente de bases-, así como el dominio de ambos rebotes y, por supuesto, el porcentaje de tres. Ambos equipos concederán opciones en el triple abierto para proteger la pintura y el que se acerque más al 50% en este apartado estadístico podría tener un paso más cerca las semifinales del sábado.