Maxi Gómez, el príncipe goleador charrúa que quiere reinar

La madurez de Maxi Gómez y el sentido común de su entorno le han llevado, entre otras cosas, a optar por el Celta como plataforma de lanzamiento en Europa. También le han llevado a la Uruguay de Tabárez y a decir no a los cantos de sirena de los dólares de China para forjarse una carrera en el fútbol europeo. Una carrera que ha comenzado con buen pie; con muy buen pie. Por la cifra de goles y por la gran diferencia con respecto a aquellos imberbes Luis Suárez, Cavani. Stuani o Abel Hernández cuando cruzaron el Atlántico para llegar al fútbol europeo y comenzar una carrera. No es nada casual que el seleccionador uruguayo ya lo tenga en sus listas pensando en el Mundial de Rusia. Y pensando seguramente en el relevo generacional de esa delantera que supera los 31 años (Cavani, Suárez, Stuani).

Maxi Gómez lleva 13 goles y 3 asistencias en 21 partidos y tiene bastantes más por delante para mejorar, todavía más, sus números finales como debutante en la Liga. Hemos querido hacer una comparativa con los otros cuatro delanteros que tienen más posibilidades de poder estar en la lista de Uruguay: Luis Súarez, Cavani, Stuani y Abel Hernández.

Cuando Luis Suárez dejó el Nacional para ir al Groningen holandés en la temporada 2006-2007, aquel prometedor delantero respondió marcando 10 goles y dando 6 asistencias en 29 partidos; cifra por debajo de la de Maxi Gómez en su primera temporada europea. Al año siguiente, ficha por el Ajax y consigue 17 goles y 14 asistencias en 33 partidos en la Eredivisie. Cifra que mejoró al año siguiente consiguiendo 22 goles y 15 asistencias en 31 partidos de liga. Faltaba testar a Luis Suárez en una gran Liga y esa oportunidad llegó en la 10-11 cuando le ficha el Liverpool en el mercado de invierno: en 13 partidos marca 4 goles y da cinco asistencias. Antes de su explosión definitiva que le llevó a la bota de oro, en su primera temporada completa en la Premier, Luis Suárez marca 11 goles y da 6 asistencias en 31 partidos que disputó en la temporada 2011-2012. Cifras inferiores a las que lleva Maxi, por ahora, en su debut en una de esas grandes ligas europeas.

Con Edinson Cavani pasó tres cuartos de lo mismo. Es cierto que el salto ya lo dio al Calcio italiano, competición considerada de las cuatro grandes del continente. Deja Danubio para fichar por el Palermo a mitad de temporada marcando 2 goles y dando 2 asistencias en 7 partidos. En la 2007-2008 ya completa su primera temporada en el Calcio marcando 5 goles y dando una asistencia en 33 partidos. En la siguiente hace 13 goles y da una asistencia en 34 partidos con el Palermo. Sus números se mueven en registros similares en la campaña 09-10 con 13 goles y 1 asistencia en 34 partidos. Todos registros inferiores a los que lleva el imberbe debutante Maxi en el Celta a mitad de temporada. Cavani da el salto al Napoli en la 2010-2011 y ahí explota con 26 goles y 7 asistencias en 35 partidos en el Calcio. Ahí empieza a forjarse el actual Cavani, uno de los mejores delanteros del mundo.

Suárez y Cavani son titularísimos; prácticamente intocables. De ahí que Maxi tendrá que jugarse el billete y los minutos de juego con Stuani y Abel Hernández. El actual delantero del Girona, que tiene 31 años lleva 12 goles en 19 partidos. Cuando dejó Danubio de joven, el salto a Europa lo hizo en la Reggina en la 2007-2008. Jugo 12 partidos, no marcó y dio 1 asistencia. En la temporada siguiente juega muy pocos minutos en el Calcio, solamente 5 partidos con 1 gol marcado con la Reggina. El siguiente año juega en Segunda División con el Albacete y marca 22 goles en 39 partidos. Su primera experiencia como titular en la Liga fue en la 2010-2011 cuando juega 30 partidos con el Levante, marca 8 goles y da una asistencia.

El último jugador de rivales es Abel Hernández (27 años) que actualmente milita en el Hull City en la Championship. Lleva 3 goles en 3 partidos disputados. Cuando llega de Uruguay al Palermo, en la 2008-2009 jugó 6 partidos y no marcó. En la siguiente, su primera completa en el Calcio, jugó 21 partidos, marcó 7 goles y dio 2 asistencias. En la siguiente 3 goles y 1 asistencia en 22 partidos en la Serie A. Mejora sus números en la 13-14 porque el Palermo cae a Serie B: 14 goles y 2 asistencias en 28 partidos.

Una comparativa que sirve para calibrar la irrupción de Maxi Gómez en la Liga Española, en las grandes ligas de Europa y el recorrido que puede tener en la Selección. Pese a su juventud y con diferencia a sus actuales compañeros de la Celeste, la carrera del delantero del Celta ya venía bien encauzada de Uruguay. Con sus insultantes 20 años consigue salir campeón de Liga con Defensor, MVP del torneo y máximo goleador. Un aval importante para cruzar el Atlántico y dar el paso. Pero no dejaba de ser un chico que no estaba en la lista de la Absoluta y que, incluso a su llegada, se le veía como una buena opción de futuro. El proceso de adaptación era la gran incógnita porque siempre hay que pagar un peaje, pero Maxi se ha saltado varias fases de esas leyes no escritas de la adaptación desde Uruguay al exigente fútbol español. En febrero, Maximiliano Gómez puede presumir de llevar 13 goles y 3 asistencias, puede presumir de formar con Aspas una de las mejores duplas, en cuanto a números, del fútbol español; también de ser el máximo goleador de cabeza del fútbol europeo superando a Morata, Falcao o el tan piropeado Harry Keane. Todavía puede mejorar sus cifras este año y todavía puede seguir consolidándose. Hace tres semanas decía Suárez en una entrevista que Maxi era muy completo y que tenía cosas muy interesantes. Seguramente le podrá recordar a aquel chaval que aceptó la oferta del Groningen de muy joven. Suárez y Cavani son de los mejores delanteros del mundo a sus 31 años. A su lado en la delantera de Uruguay, tienen a un chaval de 21 que está empezando todavía su carrera. Ese es Maxi Gómez.