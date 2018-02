Faltan carteros en Zaragoza. Es la denuncia de los trabajadores de Correos que ven cómo aumentan las notificaciones administrativas y la paquetería, mientras la plantilla se ha reducido un 30% desde el año 2005. Ya hay consecuencias: el retraso en la llegada de la correspondencia a los buzones. Y además, llegan las notificaciones del ICA. Antonio, de San José, lo ha sufrido con cartas de la oficina de empleo y citaciones médicas que hay llegado tarde, "pasadas de plazo".

Aunque desde Correos desmienten los retrasos, lo confirman desde el sindicato Comisiones Obreras, que aseguran que se acumulan cartas ordinarias.

La causa estaría, por un lado, en la situación de la empresa Unipost. En concurso de acreedores, despidió en enero a a la mitad de sus 269 trabajadores. En breve entrará en fase de liquidación. Su correspondencia la asume Correos. A esto se suma una plantilla insufiente.

Correos cuenta en Aragón con unos 1.500 empleados, 800 de ellos en Zaragoza, pero solo 250 carteros en la capital que, ademas, entre el 1 de marzo y el 30 de abril deberán distribuir las notificaciones del nuevo impuesto ambiental. Susana Lamarta, de Comisiones Obreras, pide más recursos y "que cubran las vacantes estructurales que tenemos al día de hoy y que están asumiendo los carteros". Además, exigen que "haya un refuerzo de contratación, tanto en el turno de mañana como en el turno de tarde".

Si las notificaciones llegan tarde, Correos deberá afrontar una indemnización. Además, aunque la carta tradicional ha caído, crecen otros envíos, como "las notificaciones administrativas o la paquetería, que conllevaría un aumento de plantilla". Lamarta recuerda que "no es lo mismo llevar cartas que paquetes a domicilio y subir; no es el mismo tiempo y no lo están teniendo en cuenta". Las partes se reunirán en los próximos días para abordar la contratación de carteros.