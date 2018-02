Buff: "Intentaremos alcanzar la promoción"

Llegó en verano como una de las grandes incógnitas de la temporada, aunque avalado por su bue juego en una liga menor como la suiza. Buff comenzó la temporada de titular, pero poco a poco fue perdiendo protagonismo y una lesión también le apartó de los planes del entrenador.

Ante el Lugo volvió a tener la oportunidad, la aprovechó con minutos de calidad y un gol de bandera en una lanzamiento de falta magistralmente ejecutado: "fue muy importante para mi, hice un gol, aunquepor enciam de eso está el triunfo del equipo. He estado dos meses sin jugar y espero poder aportar más a partir de ahora. Lo pasé mal antes del parón navideño, fue difícil para mí, pero el entrenador decide. Puede ser que no entrenara muy bien, yo soy el que tengo que convencer a Natxo. La verdad que he mejorado mi español y eso me dificultaba al principio, ahora entiendo todo, necesitaba tiempo".

Buff reconoce el buen moemtno de un Real Zaragoza, que ha sumado 10 puntos de 15, números de ascenso directo en esta segunda vuelta. Para el futbolista suizo: "el equipo tiene que seguir así, hay que intentar alcanzar la zona de promoción. No es fácil porque estamos a ocho puntos. Para conseguirlo tenemos que ganar más partidos, sobre todo en casa porque fuera es más difícil".

Con la vista en el Nástic

El Real Zaragoza ha comenzado preparar la visita de este sábado a Tarragona con la ausencia de Guti, aunque el canterano llegará a tiempo. Los servicios médicos y el cuerpo técnico han decidirlo programarle un trabajo individualizado para que se recupere al cien por cien de la fatiga muscular, que le provocó calambres en el gemelo durante el tramo final del último partido. Natxo González cuenta con Guti y podría devolver la titularidad a Mikel González, tras recuperarse de una lesión muscular.