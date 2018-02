Primer cambio en Ecociudad: cese del gerente

Se ha cumplido el guión previsto. El consejo de Administración de la sociedad Ecociudad está de nuevo presidido por el alcalde de Zaragoza. Solo los 7 consejeros de Zaragoza en Común acudían a la reunión en la que se ha cesado este miércoles al que ha sido, durante 16 años, director gerente, Miguel Ángel Portero. En su puesto se nombraba a Joaquín García Lucea.

Un cambio fundamental para el alcalde, Pedro Santisteve, para quien "era evidente que en esta sociedad el problema de la nula inversión que se había realizado provocó el problema que ya se advirtió", referente a las mejoras y tratamiento de lodos. "En consecuencia, confiamos plenamente en que, a través de esta gerencia, se acometa todo el plan estratégico de inversiones en Ecociudad".

Tras su cese, decía Miguel Ángel Portero que "en lo profesional, hemos cumplido con nuestro deber, hemos hecho las cosas bien y el debate político es otro y creemos que los proyectos se han contrastado con la realidad y han salido bien".

Primer plante

Al Consejo de Administración de Ecociudad no acudían los grupos de la oposición. Era el primer plante que, si no cambian las cosas, se repetirá en el resto de sociedades y patronatos municipales. Pedro Santisteve se mostraba sorprendido por el "ruido" que ha causado el cumplimiento de la normativa a la que ZEC se ha acogido para dar un giro de timón en las cuatro sociedades municipales. "En otros ayuntamientos, en el gobierno central y en la comunidad autónoma funciona así" y, por eso, "no sabemos muy bien a qué viene tanto ruido cuando la medida está muy circunscrita a estas cuatro sociedades, en cumplimiento de unas medidas legales para que el gobierno realice su función de gobierno": Además, remarca, "las funciones de la oposición de control al gobierno quedan plenamente aseguradas".

Y sobre su reprobación, que la oposición llevará a pleno, ha afirmado que "este asunto no es novedoso" y recordó cuando les denunciaron a Fiscalía acusados "falsamente por 5 delitos que fue objeto de archivo automático". Considera que "fue un intento de reprobación que cayó en saco roto". El alcalde tilda de irresponsables a los grupos por no acudir a las reuniones de los patronatos. Considera que es una postura desmedida.

No teme el año y medio de mandato que quedan por delante. "Somos un gobierno en minoría que gobierna", decía, aunque añadía que sera necesario retomar el dialogo con la izquierda