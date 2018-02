El mercadillo de la capital cambiará de ubicación en los próximos meses

El mercadillo de los martes y sábados en la capital cambiará de ubicación en los próximos meses. El Ayuntamiento va a llevar a cabo una reforma del edificio del Mercado de Abastos que obligará a trasladar los puestos a otra zona de la ciudad.

La intención que tiene el equipo de Gobierno es realizar una intervención importante para tratar de revitalizar el Mercado, fijándose en modelos que ya funcionan en otras ciudades y en los que se incluyen actividades relacionadas, por ejemplo, con la hostelería y con otros sectores comerciales.

Esta obra no va a obligar a marcharse a los puestos que hay en el interior del Mercado de Abastos, pero sí a los de fuera. Según ha explicado en SER Guadalajara el vicealcalde, Jaime Carnicero, el traslado se hará en cuanto empiecen las obras. “Nuestra intención es sacar a licitación las obras lo antes posible y, cuando empiecen, los puestos del mercadillo tendrán que marcharse. Nuestra intención es que fuera en el mes de abril, pero esa fecha a día de hoy no la podemos confirmar todavía”.

Carnicero tampoco ha querido confirmar cuál será la nueva ubicación. “Todavía no está decidido, pero podemos anunciar que no vamos a elegir lo que les guste a unos o a otros, sino lo que sea mejor para la ciudad. Lo que sí es evidente es que nos gustaría que se mantuviera en el centro de la ciudad”.

Entre las opciones que se han barajado se encuentra la plaza de toros, una idea que no convence demasiado a los dueños de los puestos. También han sonado algunas zonas de Aguas Vivas. Además, tampoco se sabe si el traslado será temporal, mientras duren las obras, o definitivo. “Vamos a buscar un operador para la gestión del Mercado de Abastos y con ese operador veremos cuáles son las mejores opciones que se puedan desarrollar”, explica Carnicero. “Esa será una cuestión que tendremos que ver con el operador cuando se haya realizado la obra”.

En este sentido, la mayoría de los comerciantes del mercadillo han dejado claro que les gustaría que el traslado fuera definitivo al entender que la actual ubicación no es la más adecuada.

En los últimos días, el equipo de Gobierno ha mantenido reuniones tanto con los comerciantes del mercadillo como con los del propio Mercado de Abastos. En ellas se ha apuntado la intención de cubrir la parte exterior donde actualmente hay plazas de aparcamiento y dónde se ubica parte del mercadillo de los martes, un extremo que el vicealcalde no ha querido ratificar en la entrevista en Hoy por Hoy. “Lo vamos a presentar cuando esté redactado y me he comprometido con los afectados a que serán los primeros en enterarse”.