Oliver: "No nos planteamos si somos favoritos sino en ganar el viernes"

El veterano base del Herbalife Gran Canaria, Albert Oliver, que disputará la novena Copa del Rey de su carrera -quinta con el conjunto isleño-, ha indicado que su equipo no se ha planteado si es favorito en la eliminatoria de cuartos de final, ya que solo está centrado en ganar a Fuenlabrada.

"El equipo está bien y con ganas de poder debutar en la Copa, porque esto se hace largo a veces. Llegamos bien después de mejorar cosas como equipo defensivamente y también en ataque. En cuanto a posibilidades de ganar la Copa tenemos muy pocas, pero solo pensamos en ganarle a Fuenlabrada y luego ya veremos", ha dicho en rueda de prensa.

En el plano personal, Oliver afrontará el torneo de Copa una vez recuperado de su lesión.

"Estoy sin molestias, ya que tengo el isquio muy recuperado, por lo que puedo entrenar con normalidad y acabo bien los partidos, y por eso estoy muy contento. Quizás no esté aún en mi mejor momento de forma al salir de esa lesión, pero creo que sí estoy en un buen nivel, al igual que el equipo", ha comentado.

Oliver cree que el encuentro ante Montakit Fuenlabrada será muy difícil, pese a haber vencido claramente en Liga Endesa el pasado domingo en cancha de su rival copero.

"El partido será más difícil aún después de haber vencido en su casa por una amplia diferencia, porque al final eso te puede llevar al equívoco este viernes próximo. Fuenlabrada ha estado siempre por encima nuestra en Liga, salvo ahora que estamos igualados, y está jugando muy bien y con jugadores experimentados", ha reconocido.

El base catalán no se ha preocupado en pensar si son favoritos o no ante el equipo madrileño, ya que su principal preocupación se centra en ganar el viernes.

"El equipo no se plantea si somos favoritos o no. Probablemente, al no jugar ante el Barcelona o el Madrid, la gente nos pueda conceder ese papel, pero lo que nos preocupa es jugar bien, hacer un buen partido y ganar, y si eso no ocurre les daremos la mano", ha manifestado