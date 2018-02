La brecha se agranda

Con una tasa de actividad de casi doce puntos menos que los hombres, las mujeres siguen discriminadas en el mercado laboral español. En cuanto a la tasa de paro casi cinco puntos más las mujeres, ya casi ni les cuento en cuanto al trabajo temporal, o al trabajo a tiempo parcial, es decir al trabajo precario siempre muchos peores datos los de las mujeres.

Pero mí intención no es marearles con cifras, lo que sí es cierto es que las diferencias son abrumadoras y dejan a las mujeres en una posición de mayor debilidad que a los varones.

La verdad es que sí encima no se cumplen las leyes actuales, es todavía más difícil. Y quién es el responsable de qué no se cumpla la normativa actual que nos iguala?, pues del gobierno, el gobierno tiene que sancionar y perseguir a quien, por ejemplo, paga distinto al hombre que a la mujer realizando el mismo trabajo. Es el gobierno el que tiene que obligar a las empresas de más de 250 trabajadores a tener un plan de igualdad, es el gobierno de España el que debe aumentar el número de inspectores de trabajo para que todo eso no ocurra. Pero además también tendría que potenciarlo rebajando el número, es decir que se obligue a esos planes de igualdad a empresas de menos de 250 trabajadores.

Difícilmente el gobierno del pp va a tener esas políticas, si el propio presidente, Mariano Rajoy, no se cree el argumento, que apunta en sus discursos públicos comentarios como si la cosa no fuera con él.

Pero la cosa no solo se debe quedar ahí, habrá que volver a legislar. Dice el psoe que hay que hacerlo en la línea de concretar y obligar a las estructuras del mercado de trabajo a qué contraten más mujeres y se les pague igual que a los hombres.

En estos momentos se incumple en salarios, también en los puestos de responsabilidad de las mujeres en las empresas privadas y lo peor que también pasa en las públicas. En estos momentos, por ejemplo en la autoridad portuaria de Las Palmas, no hay ninguna mujer con derecho a voto.

Así que la brecha entre hombres y mujeres continua agrandándose. No es una cuestión de formación académica, se están formando mejor que los hombres, tampoco lo es de leyes únicamente, es una cuestión de voluntad política de querer cambiar las cosas para que cambien y está muy claro que el actual gobierno de España, ni siquiera el resto de la mayoría de las instituciones y los empresarios españoles no quieren.