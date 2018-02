Raúl Clavero (Madrid) gana la edición de 'Amor en 1 Minuto' 2018

Una cita a ciegas que desemboca en toda una vida juntos… aunque con la persona equivocada… “Celestino 74”, del salmantino afincado en Madrid, Raúl Clavero, se ha alzado con el primer premio de la XI edición del concurso de microrrelatos “Amor en 1 Minuto” organizado por SER Madrid Sur (94.4 FM) con motivo de la celebración de San Valentín y al que se han presentado cerca de 200 trabajos de toda España.

El autor, ganador habitual de otras convocatorias a nivel nacional, ha obtenido, entre otros premios, dos noches de hotel con desayuno en una habitación doble superior para dos personas en “Hotel Princesa de Éboli” (Pinto), un circuito de spa para dos personas en “Spa Domus Aurea” (Carranque), un cheque regalo por valor de 100 € en Mercapiel (Humanes), una comida para dos personas en restaurante “Lon Gris” (Humanes), una cena para dos personas en Turin 15 Café Chill Out (Parla), un tratamiento de rejuvenecimiento facial valorado en 50 € en “Centro de Estética Integral Dharma”, una estancia de 12 horas en la Master Suite Selva (con piscina privada) de Venus Hotel (Meco), cuatro entradas para la fiesta Celestine’s para singles los jueves en Sala Entrebrasas (Alcorcón), una botella de cava a la luz de la luna y una bandeja de postres en La Suite del Lago (Pinto), dos entradas de cine para Yelmo Cines Islazul y un lote de libros de Editorial Maeva.

Además, han resultado finalistas “Vecindad”, de Lola Sanabria, (Madrid), sobre las vicisitudes de una comunidad de vecinos vistas “desde fuera”, “Noche de Ronda”, de Rafa Olivares, sobre las expectativas de un flechazo frustrado y “Vestido de esmoquin”, de Blanca de la Torre (Fuenlabrada), sobre un repentino cambio de planes. Todos ellos han obtenido un circuito de spa para dos personas en Spa Domus Aurea (Carranque, Toledo).

Los participantes han tenido que enviar un mini relato de un máximo de 100 palabras a concurso@sermadridsur.com que incluyera obligatoriamente los términos “celestino”, “venus” y “café” ó “cena”. En esta XI edición se han recibido cerca de doscientos microrrelatos procedentes de todo el territorio nacional y de otros países como Cuba Chile, Perú, Bulgaria o Alemania, entre otros.

RELATO GANADOR XI EDICIÓN “AMOR EN 1 MINUTO”

“Celestino 74” (Raúl Clavero)

-¿Celestino 74? Soy Venus intrépida. Vaya– dice sentándose frente a mí-, eres más guapo de lo que esperaba.

Sonríe. Sonrío. Un café, dos. Cae la tarde. Paseamos. Un beso, dos. Una habitación de hotel. Amanecer en sus manos. Desayunos. Comidas. Cenas.

Primera discusión. Seis viajes. Piso compartido. Boda. Un niño, dos. Anochecer en sus manos.

Todavía hoy, después de tantos años, sigue contando a nuestros amigos que nos conocimos en un chat. Una locura, añade, y me mira. Una locura, afirmo yo también, preguntándome una vez más quién será Celestino 74 y si aún estará esperándola en aquel bar.

FINALISTAS 2018

“Vecindad” (Lola Sanabria)

La señora Maruja, del sexto, últimamente nos echa las granzas de café encima. Anda distraída. Paciencia. Perdió a su perrita «Venus» hace poco. A Celestino, el del quinto, le gusta asomarse a la ventana, y cuando ve a Dolores, la vecina de enfrente, trajinando en la cocina, la ceniza del cigarro abandonado entre sus dedos, se desploma sobre nuestras cabezas. Lo entiendo: está enamorado de ella. Pero aguantar a Jennifer, la niña del cuarto, todo el día con el palito intentando tirar nuestra casa abajo, es insufrible. Tendremos que construir nuestro nidito de amor en otro árbol, mi querida pajarita.

“Noche de Ronda” (Rafa Olivares)

Cual diosa de la belleza, aquella Venus escultural, con su melena suelta y su mirada fija en mí, se iba aproximando con actitud decidida a entablar conversación. Algo así no me pasaba ni cuando recurría a algún amigo para que ejerciera de celestino y loara mis supuestos encantos ante atractivas muchachas. Rápidamente, planeé mi estrategia; tras las presentaciones de rigor la invitaría a una cena romántica en la orilla del lago a la luz de la luna. Pero ella se anticipó y me dijo: Por favor, deme la documentación y sople aquí.

“Vestido de esmoquin” (Blanca de la Torre)

Vestido de esmoquin y con la paciencia propia de un celestino, espero a que haga su aparición, rogando que la contradictoria frase: «¡Estoy lista en un minuto!», no fuera pronunciada; teníamos el tiempo justo para llegar a la cena. Salió, y a su pregunta respondí: «Como la Venus de Botticelli». «Pues, para que tú seas El David de Miguel Ángel nos sobra algo de ropa, ¿no? », sugirió, con esa expresión que me desarma y que hace que el pantalón me tire de la ingle. Entonces, llamamos; que empezaran sin nosotros, que íbamos a retrasarnos.