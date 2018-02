‘Nena, tú vales mucho, pero yo más’

Cupido no siempre lanzó las flechas del amor de forma acertada o al menos, muchos de los hombres que las recibieron y tuvieron a su lado a mujeres brillantes, no supieron asimilarlo. Egos personales, condicionamientos sociales y presiones han hecho a lo largo de la Historia que muchas mujeres creadoras, escritoras, pintoras, artistas…, no hayan sido reconocidas y tuvieran serios problemas para desarrollar su trabajo. Así lo cuenta Elena Martínez del Moral, historiadora y profesora del taller ‘La Historia que no nos contaron’, incluido en la Escuela de Pensamiento Feminista de la concejalía de Igualdad de Fuenlabrada.

Es el caso de María de la O Lejárraga, nacida en San Millán de la Cogolla en 1874. Fue profesora, pero su verdadera vocación era la literatura, aunque la sociedad de entonces estaba muy cerrada a que la mujer se dedicara al arte y la ciencia. Por eso, sus obras fueron firmadas por su marido, Gregorio Martínez Sierra, quien ante notario dejó constancia de los derechos de coautoría de la obra de su mujer y los reclamó para él. Para más escarnio, una hija natural de Martínez Sierra terminó reclamando esos derechos a la propia María.

Algo parecido le ocurrió a Sidone Gabrielle Colette, en la Francia de 1873. Esta mujer fue un continuo desafío a su época. Novelista, periodista y artista de revista y Cabaret, consiguió la Legión de Honor, pero no pudo evitar que el amor de su vida, con el que se casó, otro escritor menos brillante, sin pudor alguno firmara sus obras.

La mujer ha sido objeto del Arte, pero durante mucho tiempo no ha podido ser la autora. / Richard Baker

Sí es cierto que ha habido excepciones, como la de Lavinia Fontana, nacida en Bolonia en 1552,única pintora italiana del primer barroco, cuyo marido decidió ocuparse de los diez hijos que tuvieron para que ella crease. A otras mujeres su sexualidad les ha ensombrecido una carrera brillante. Es el caso de Martina Navrátilová, quien reconoce que en pleno siglo XXI su activismo LGTB ha tapado su carrera, recuerda Sánchez.

Otros grandes nombres en el cine, Marlene Dietrich y Greta Garbo, que según la historiadora, vivieron un apasionado romance durante la grabación de una película, un romance que terminó en un tiempo donde esto no se entendía, aunque según Elena Sánchez, también tuvo mucho que ver un cierto componente de rivalidad profesional.