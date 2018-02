Comparaciones odiosas: entre Cataluña y la Costa del Sol

Es noticia de esta misma semana, anunciada por Fomento con el tachintachán al uso en estos casos: el aeropuerto de Barcelona tendrá otra terminal satélite en Gerona conectada por AVE. Casi dos mil millones de euros, partiendo de la baja temeraria.

Entretanto, la Costa del Sol sigue, medio siglo después, reclamando el tren. La comparaciones son odiosas, es verdad, pero sobre todo cuando son así de injustamente reveladoras.

Estas últimas semanas Fomento ha resuelto que, en la Costa, esa deuda histórica se resuelva prolongando el viejo cercanías. Nada de AVE, con intermodalidad aeropuerto-triángulo de oro (Marbella, Benahavís, Estepona). No. Aquí al tran tran.

Y por supuesto con el apoyo del PP. No vayamos a molestar a Moncloa. Bueno, todo el PP no, con excepción del alcalde de Málaga, a quien hay que reconocerle que no sigue las consignas del partido, sino, siempre, su criterio propio para bien o para mal: él defiende un tren de altas prestaciones, con velocidad alta. Pero se ha quedado solo.

En fin, lo que vale para Barcelona, por desgracia no vale para la Costa del Sol… que arrastra desde hace medio siglo el pecado original de una planificación de segunda regional. De hecho, ay, la demanda del tren litoral tiene aún más tiempo que el saneamiento integral de la costa.

La verdad es que ni PSOE ni PP, ni Gobierno ni Junta de Andalucía, han hecho nunca los deberes más allá de las promesas electoralistas de rigor. Y ahora los alcaldes tampoco: se pliegan a las consignas del partido en lugar de defender el interés de todos. Quizá tenemos lo que nos merecemos: políticos mediocres que representan una realidad social demasiado mediocre.