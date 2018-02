Larrarte lamenta las palabras del rector sobre nuevos grados en la UPNA de Tudela

El Alcalde de Tudela, Eneko Larrarte ha reiterado "el objetivo del Ayuntamiento de Tudela en relación a la formación superior en Tudela y la Ribera". En ese sentido ha recordado que "desde el consistorio de la Capital Ribera se ha iniciado un trabajo para movilizar a todos los agentes de importancia con objeto de contribuir a la consolidación de un entorno de estudios superiores más atractivo y sostenible en Tudela".

Este trabajo iniciado a partir de la elaboración de un estudio de Benchmarking (recogida de experiencias de éxito de otros modelos universitarios en ciudades pequeñas), "ha dado ya su primeros pasos con reuniones con el Departamento de Educación, quien valoró la iniciativa municipal y tendrá pasos sucesivos en la toma de contacto con agentes como el sector empresarial, los centros de FP y la propias universidades que operan actualmente en la ciudad".

En este sentido el Alcalde de Tudela lamenta "la posición manifestada por el Rector de la UPNA, Alfonso Carlosena, quien tildó de locura la ubicación en Tudela de alguno de los nuevos grados ofertados por la UPNA, no tanto por la idoneidad de éstos o no al entorno de la Ribera, sino por ser un nuevo mensaje de lejanía y falta de empatía que lanza a la sociedad Ribera, a la que tan sólo le transmite lo que no va a ser y las dificultades existentes, sin poner encima de la mesa ningún plan específico para la consolidación, ampliación y mejora o reconversión del propio Campus de la UPNA en Tudela".

Igualmente solicitó públicamente que las manifestaciones respecto al Campus de Tudela, tengan un perfil más propositivo por el bien del propio Campus y la sociedad Ribera y Navarra en general".

En ese sentido se va a concertar, tal y como estaba previsto, una reunión con el Rector de la UPNA, a la que acudirá la Concejala de Educación Silvia Cepas, para instar a la Universidad a su implicación en la configuración, diseño y desarrollo de un entorno de estudios superiores "Campus Tudela" que garantice una mayor sostenibilidad de la oferta universitaria y sobre todo que contribuya a impulsar el desarrollo socioeconómico de la zona en sus sectores estratégicos.