‘¿Contaminas o limpias?’

Es evidente que la contaminación está por todos lados y avanza. Igual de verdad es que son los intereses y no la razón los que parecen dominarlo todo y dominarnos. No encuentro justificación a muchas decisiones que unos pocos toman en nuestro nombre y que antes prometieron otras cosas para ganarse nuestra confianza. Hay situaciones que se nos van de las manos y no somos capaces de salir del confort de casa para tirarnos a la calle y denunciarlas. Los problemas del planeta azul nos quedan grandes y no es para nada nuestra la responsabilidad de este desastre por mucho que nos hagan sentir miedo los diferentes organismos que nos manipulan.

Yo te propongo ir a lo que parece pequeño pero que en realidad es donde se origina todo lo grande: tu propio espacio, ese único en el que podemos hacer lo que queramos. La infelicidad es la mayor carga para el ser humano y nadie parece que quiera hacerse de eso responsable. Intentamos lanzar la responsabilidad de nuestra infelicidad a otros, culparlos de nuestros fracasos. Pero es una bendición cuando llega un momento en la vida en el que comenzamos a hacernos responsables de nuestro propio espacio interno. Quizá te disguste hacer lo que haces o sientes un resentimiento hacia alguien, o por miedo no te atreves a cambiar de barrio, de hábitos, de ciudad, de vida… Piensas que tus aficiones son absurdas o no le dedicas nada de tiempo… Si fuésemos realmente conscientes de que la energía que emanamos nos contamina, seguro que dejaríamos de provocar muchas situaciones creyendo que están justificadas. Nuestra infelicidad no solo contamina a nuestro ser interno sino a todos los que nos rodean. Y esa nube de toxicidad emocional, a la larga, también contamina al resto de seres que habitan el planeta o nuestra ciudad o nuestra casa. Debemos ser conscientes de que cada cosa que hagamos con energía negativa quedará contaminada por ella. La infelicidad, dicen que se transmite más fácilmente que las enfermedades a no ser que seas inmune a ella, es decir muy consciente.

Hagámonos responsables de nuestro espacio interno porque nadie más lo es. Y no olvidemos que lo que ocurre dentro también sucede fuera. Así que la pregunta que hoy debemos hacernos es la siguiente: ¿Estás contaminando el mundo de negatividad o lo estás limpiando?