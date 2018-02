El jugador del Hércules CF, Paco Candela, vuelve al equipo tras cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones. El alicantino está loco por ayudar al equipo.

Pero, la racha del equipo no es nada positiva: una victoria en los últimos once partidos. Por ello, Candela sabe que es necesario ganar sí o sí en Zaragoza ante el Deportivo Aragón, colista del grupo.

"Con la racha que llevamos nosotros no podemos ni pestañear, todo el mundo habrá jugado alguna vez contra el colista y sabrá que no regalan nada", aseveró el futbolista.

Además, el mediocentro conoce a la perfección a Josip Visnjic. Ambos coincidieron en Fuenlabrada.

“Es una suerte coincidir de nuevo con él, es una ventaja porque sé cómo es, cómo entrena y su carácter", dijo Candela y añadió "pero, también me puede exigir más, haber coincidido con él en otro equipo no creo que me facilites las cosas; me apretará más y trabajaré al máximo".

Por otro lado, el crevillentino está convencido, al igual que Visnjic, que es posible conseguir la clasificación para la promoción de ascenso a pesar de encontrarse el equipo blanquiazul a seis puntos del Cornellà.

"Estoy convencido de que estaremos en playoff, tengo absoluta confianza en el equipo y aunque las sensaciones no sean las mejores si encadenamos dos o tres victorias cambiaremos la mentalidad", concluyó.