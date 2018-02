Juan Carlos Aragón: "Confieso que tenía en mente descansar el año que viene"

Juan Carlos Aragón disfruta de un nuevo premio de comparsas. El autor de Los Mafiosos repasa en SERxCuatro cómo fue su concurso y cómo vio al resto de compañeros de la modalidad. Disfruta de su premio y reconoce que "es uno de los que más he disfrutado. Es el primer premio más trabajado de los que he conseguido".

Aragón habla del jurado, de los compañeros de la modalidad, de cómo está la fiesta, pero también reconoce que "todos los años me pienso el salir, pero tengo una inercia que cuando acabo una cosa estoy pensando en lo siguiente".

Entiende que algunos autores decidan tomarse un respiro y reconoce la pérdida para la modalidad con las ausencias de Bienvenido, Tino o Martín. "Llegado un momento de la trayectoria hay que sacar una comparsa cuando se tiene. Los recursos no son inagotables. No me gustaría pasear una decadencia. Yo por el bien del carnaval veo bien los descansos y espero que Tino y Bienvenido vuelvan.

Reconoce que al principio del concurso "tenía en mente descansar el año que viene, pero reconozco que cuando te dan un primer premio dan mucho aliento para seguir, pero dependo de circunstancias profesionales. El compromiso no es absoluto porque estoy pendiente de muchas circunstancias y la profesional es muy importante", dice dejando la puerta abierta a todas las opciones.

Por último, también repasa cómo está la modalidad de chirigotas. "La modalidad está sufriendo bastante, no hay que buscar las causas hay que cambiar el chip. La chirigota hay que hacerla para ti, para el grupo y para pasarlo bien en los ensayos y divertirse. Así hay muchas posibilidades de pasarlo bien. No se puede hacer una chirigota pensando en que unas cosas pueden gustar más en Cádiz y otras fuera".