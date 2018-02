Luis Rivero: "La bandera del tango y el gaditanismo la llevamos todos"

Luis Rivero ha vuelto a conseguir un primer premio en coros, con “Vive sueña, canta” revalidando el máximo galardón que ya logró el año pasado. El autor ha pasado por SERXCuatro para analizar el concurso y el momento de la modalidad. Rivero confesaba estar “contento porque la dificultad de repetir primer premio y por competir con grandes coros”.

Este año ha vuelto a repetirse la polémica sobre la evolución a la que este grupo ha llevado a la modalidad fusionando en algunos momentos casi con el género del musical. No en vano Fali Pastrana, autor de Los Chimeneas”, tiraba con dardo cuando afirmaba durante el concurso en el micrófono de la SER que su coro “iba bien en tangos, no en bailes ni cosas así”. Luis Rivero confiesa que “hay algo que siempre intento mantener en el grupo y es hacerles ver que competimos con otros grupos y autores que hacen las cosas muy bien y eso hay que valorarlo y nosotros estamos a la altura y competimos. Me puede llegar a molestar que haya otros autores como Fali Pastrana y otros que crean que son los únicos abanderados del gaditanismo y del tango de Cádiz, esa bandera es la que intentamos llevar y defender todos”.

El autor que descansará el próximo año y no sacará su coro reconocía que “sí voy a descansar, lo digo con naturalidad y lo mantengo. Es una decisión meditada y lo necesito, es lo mejor ahora mismo”.