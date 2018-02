El cambio de nombre a "Castelló" divide a PSPV y Compromís

El Partido Socialista en el Ayuntamiento de Castellón se ha abstenido en Comisión Plenaria en la propuesta de cambiar el nombre de la ciudad de Castellón a Castelló. El PSOE ha dejado solo a Compromís, que ha tenido únicamente el apoyo de Castelló en Moviment. El PP y Ciudadanos mantienen su postura y han votado en contra.

La abstención del PSOE ha creado malestar en sus socios de gobierno, Compromís. El grupo afirma que no va a hacer declaraciones porque es el PSOE quien tiene que explicar por qué se abstiene a una propuesta de un concejal del gobierno. Compromís afirma que no retirará la propuesta del orden del día del pleno del próximo jueves sabiendo que no cuenta, en principio, con el apoyo necesario de los concejales socialistas para aprobarlo.

Por su parte, el PSOE recuerda que no están en contra del cambio, pero que es necesario un consenso con todos los partidos políticos de la oposición para llevarlo a delante y para que no se pueda revertir la situación en caso de que haya un cambio de gobierno en las próximas elecciones.

El Ayuntamiento de Castellón envió ayer un comunicado firmado por el concejal de Normalización Lingüística, Ignasi García, en el que afirmaban que la mayoría simple era suficiente para aprobarlo, tal y como determina el decreto del Consell del 2 de junio de 2017 sobre el procedimiento para el cambio de denominación de los municipios valencianos.

Reacciones

Para el Partido Popular, se ha puesto de manifiesto la crisis de gobierno entre PSOE y Compromís. Afirman que la alcaldesa, Amparo Marco, se han desautorizado mutuamente.

Desde Ciudadanos dan la bienvenida al PSOE a la sensatez y al sentido común y afirman que el PSOE debe pensar en la mayoría de castellonenses y no en peticiones de colectivos concretos.

Sin embargo, el portavoz de Castelló en Moviment, Xavi del Señor, no entiende como Amparo Marco recula después de haberse comprometido con Castelló per la Llengua.

De momento, más de 3.700 personas han respaldado una petición iniciada en la plataforma de firmas Change.org para que no se cambie el nombre de la ciudad de Castellón por el de Castelló.