El Congreso pedirá al gobierno mediar en favor de la plantilla de Gamesa Miranda

Tras la reunión mantenida, a instancias del PSOE, entre esta formación, el Comité de Empresa de Siemens Gamesa en MIranda de Ebro y Partido Popular, Unidos Podemos y Ciudadanos, se ha acordado presentar la iniciativa que la pasada semana fue debatida en las Cortes autonómicas, tras ser registrada por todos los grupos y con la que se pide que se revoque la decisión de cierre. Así, solicita al Gobierno de la Nación “que se dirija a la cúpula, a los altos mandatarios de Siemens Gamesa, que son los que toman esa decisión, y que les haga ver la injusticia a la que someten no solo a la plantilla, sino a una ciudad tan golpeada en estos últimos años de crisis”. “Siemens Gamesa tiene un responsabilidad social y económica con Miranda, durante mucho tiempo ha recibido dinero público; durante mucho tiempo ha tenido en su plantilla trabajadores cualificados, que han hecho todo lo que se les ha pedido por seguir manteniendo sus empleos, pero también por una producción de calidad. No tiene mucho sentido que años después Siemens Gamesa deje tirados no solo a los trabajadores, sino al conjunto de la ciudad de Miranda”, ha explicado la diputada socialista por Burgos, Ester Peña. Además el PSOE apuesta por la aplicación del artículo seis del convenio colectivo y así poner en marcha la mesa de seguimiento del empleo permanente, en la que la empresa informa de las medidas que pretende adoptar. También los socialistas avanzan que trasladarán esta demanda al Senado y a las instituciones europeas. La alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, presente en la reunión, ha puesto en valor que la mencionada iniciativa consiste en “el rechazo absoluto al cierre de la planta, el apoyo indudable a los trabajadores y trabajadoras de la planta asicomo trabajar conjuntamente con la plantilla, Junta de Castilla y León, Ayuntamiento y todas las instituciones que puedan aportar algo para revertir la situación”. Además ha advertido a Gamesa que “ni piense por un solo momento que va a tener paz social en este aspecto, porque es una vergüenza lo que quieren hacer en Miranda, después de tener una plantilla que lo ha dado todo por la empresa permitiéndoles obtener grandes beneficios y resultados”. El miembro del comité de empresa de Siemens Gamesa de la planta de Miranda, Aitor Balanzategui, ha reiterado que la planta tiene “viabilidad”. “Consideramos y creemos que hay otras vías, otras alternativas para mantener esos 134 empleos, esas 134 familias, en Miranda de Ebro”, ha añadido. A la reunión además de Esther Peña, el senador del PSOE Ander Gil y Aitana Hernando, han asistido la portavoz de Empleo del PSOE en el Congreso, Rocío de Frutos; los diputados del PP por Burgos Jaime Mateu y Sandra Moneo; Miguel Vila, de Unidos Podemos, y el portavoz de Empleo de Ciudadanos, Saúl Ramírez.

