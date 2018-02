La Fiscalía investiga si hay delito en la fiesta de mujeres de Güímar

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado una investigación para determinar si existe delito en una fiesta organizada por la Comisión de Fiestas del barrio Fátima de Güímar (Tenerife) y en el que participa el ayuntamiento de esta localidad ubicada en el Sureste de Tenerife. El citado evento lleva por título "Sólo para ellas, gran fiesta de mujeres" y, además de varias actuaciones musicales, comprende la celebración de estriptis, transformistas, sorteos y la elección de mises como Cachonda, Estrecha y Licenciada en Follometría".

La convocatoria de la fiesta ha despertado una intensa polémica en la Isla que ha llegado a los tribunales después de la interposición de una denuncia por parte de un particular en la Unidad de Violencia de Género dándose traslado a la Fiscalía tinerfeña. Esta denuncia ha estado precedida de muestras de rechazo desde varios colectivos feministas e incluso desde el Gobierno de Canarias. "Estamos utilizando los mismo términos que los hombres han utilizado con respecto a las mujeres en relación a nuestra actividad sexual, muchas veces en tono despectivo", señaló la responsable del Instituto Canario de la Mujer, Claudina Morales. Del mismo modo, la vicesecretaria del PSOE en Tenerife, Marían Franquet, ha condenado el acto: "nos llevamos la boca con la igualdad pero llegan momentos como este y vemos que hay instituciones que ponen recursos públicos a favor de la desigualdad".

La polémica, ha cogido por sorpresa tanto a la alcaldesa del Partido Popular, Carmen Luisa Castro, como a los vecinos organizadores del evento. En declaraciones a El País, la dirigente popular lamentó lo que considera una "polémica absurda" y explicó que el consistorio siempre ha colaborado con la comisión de fiestas en el transporte a los diferentes actos que se organizan. "Esto es lamentable. Los vecinos y la comisión de fiestas han organizado este acto sin ninguna malicia. Van mujeres de todas las edades y no hacen daño a nadie. Además, no hay que olvidar que estamos en carnaval", explicó la alcaldesa güímarera. En la misma línea, la responsable de organizar la fiesta, María del Carmen Perera, explicó que la fiesta se lleva organizando desde hace más de 20 años y han querido sacarla de contexto. "No entiendo la polémica porque estamos en carnavales, y si la plataforma feministas les molesta que se metan con los hombres vestidos de mujer que salen en las fiestas de carnaval", señaló. La fiesta se celebrará el 3 de marzo y la entrada cuesta 24 euros. Las ganancias se destinarán a sufragar las fiestas del barrio de Fátima de Güímar que se celebran en mayo en honor a la virgen del mismo nombre.