¿Por qué no transfieren a Galicia la AP9?

La transferencia de la AP9 solicitada por el Parlamento de Galicia por unanimidad ha vuelto al Congreso de los Diputados. Y ha vuelto a encontrarse con el rechazo del gobierno con el argumento de que va en contra de la Constitución. Porque supondría un aumento del gasto, no es cierto, el Parlamento de Galicia no pide un rescate, pide la transferencia. Porque es una vía de interés general del Estado ¿Y las autopistas de Euskadi y Cataluña que sí están transferidas, preguntó la diputada de En Marea Alexandra Fernández? No hubo respuesta. Lo cierto es que en Galicia nos encontramos con una autopista única conexión competitiva entre nuestros principales polos de desarrollo, que es de las más caras de España. Una autopista que no tiene alternativa, algo que no pasa en el resto de territorios. Una autopista con la concesión más dilatada en el tiempo, hasta 2048. El gobierno Aznar renovó la concesión en el año 2.000. Y luego privatizó la empresa, lo que supuso pingues beneficios fundamentalmente para Sacyr que después vendió el negocio a Citygroup. Ahora por la gestión de los gobiernos del PP con el asentimiento de la Xunta esta columna vertebral de nuestra competitividad está en buena medida en manos de fondos de pensiones de países de la Europa satisfecha. Muy bien. Una gestión de campanillas. Y seguimos pagando a fondo perdido.

Y como telón de fondo, las radiales de Madrid y su rescate. De nuevo Salvados.