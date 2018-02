Luisinho: "No es normal que esto pase cuatro años seguidos"

Luisinho ha reconocido que el vestuario del Deportivo siente ansiedad dados los malos resultados del equipo. El estado de ánimo está lastrando la confianza y los resultados del equipo. "Sentimos ansiedad, pero sólo nosotros podemos sacarlo", afirmó el portugués. El defensa asegura que sólo la unión podrá sacar al equipo del descenso.

"Es difícil, y no tengo problemas en dar la cara por el Depor y su afición. Pero esto no es normal. Que te pase un año, vale, pero cuatro o cinco?", se lamentó el jugador portugués. El futbolista sostiene que "es triste" y "no se puede permitir esto". "No somos los únicos responsables y hay que cambiar muchas cosas y no sólo el grupo de trabajo. Hay que cambiar un poco de todo", sentenció.

El Deportivo se medirá el sábado el Alavés. El equipo está con urgencias en lo que puede ser otra final. "Hay que intentar no perder. Porque contra el Betis se vio otra actitud. Hay que marcar. Vamos a tener una presión muy exigente y hay que saber vivir eso", concluyó el jugador.