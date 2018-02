YaMeQuieroYo persigue fomentar las relaciones afectivas sanas entre los jóvenes

La coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Huelva, Eva Salazar, ha presentado hoy la campaña institucional de la Junta con motivo del 14 de febrero, Día de los Enamorados, una iniciativa dirigida a toda la ciudadanía, y especialmente a la juventud, a las edades en las que se comienzan las primeras relaciones de pareja, para sensibilizar sobre los mitos del amor romántico y promover relaciones afectivas sanas e igualitarias.

La campaña, con el lema 'No me quieras tanto, quiéreme mejor' y el hashtag #YaMeQuieroYo, que se va a llevar a distintos talleres de la provincia, tiene como objetivo visibilizar esos mitos aprendidos en el sistema patriarcal, "para enseñar a las y los adolescentes a detectar las relaciones tóxicas, desmontar esos mitos y empoderar a las chicas frente a actitudes machistas", ahondando en la idea de que un amor sano "no debe tener la carga de lo infinito, del para siempre, de que todo lo aguanta".

La campaña, orientada a las redes sociales, y en concreto a Instagram (una de las redes más populares en la juventud), incluye un juego interactivo en el que, a partir de perfiles ficticios, se difunden mensajes de concienciación. En concreto, la campaña cuenta con 6 perfiles de Instagram, que representan los peldaños de la escalera de la violencia machista, conectados entre sí, con mensajes visuales sobre los mitos del amor romántico más recurrentes en las relaciones.

Cada perfil plantea una pregunta o dilema ante el cual la persona usuaria podrá elegir entre tres respuestas. La correcta deriva al perfil donde está alojado el vídeo final de la campaña, mientras que las incorrectas llevan a otro perfil de la dinámica, mostrando cómo el aceptar cada uno de esos mitos supone subir un peldaño más en la escalera de la violencia machista: los celos, la renuncia a la privacidad como prueba de amor, la omnipotencia, el falso consentimiento, el control....

En el último eslabón, del perfil 'YaMeQuieroYo', se aloja un vídeo resumen, a modo de flash, de todos los estadios por los que se ha pasado, representando lo que sí es un amor sano.

Según ha recordado Salazar, en los últimos tres años el IAM ha prestado atención psicológica especializada a más de 530 adolescentes víctimas de violencia machista. En este sentido, la directora ha insistido en la importancia de iniciativas coeducativas para el fomento de la igualdad en las relaciones de pareja y la prevención de la violencia machista, con especial atención a la adolescencia, y ha señalado que la próxima Ley andaluza de Igualdad reforzará el papel de la coeducación, garantizando los contenidos coeducativos en todo el diseño y desarrollo curricular de todas las etapas educativas, entre otras medidas.