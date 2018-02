Un informático del Consell, denunciado por sus compañeras por fotografiar sus "partes íntimas, al descuido"

Varias trabajadoras del Consell de Ibiza denunciaron a un compañero por hacerles fotos comprometidas sin su permiso…Los hechos que se han conocido hoy en la información publicada por el Periódico de Ibiza, datan de 2016.

Según confirman fuentes de la Guardia Civil el hombre de 47 años que trabaja como informático en la institución, fue detenido imputado de un delito contra la intimidad hace dos años tras las denuncias presentadas por al menos tres de sus compañeras.

Las mujeres denunciaron que su compañero les “hacía fotografías de sus partes íntimas” cuando ellas no se daban cuenta. De hecho aprovechaba su trabajo de informático y por debajo de las mesa les fotografiaba por debajo de la falda. A raíz de la denuncia en los juzgados, la Guardia Civil comenzó una investigación que llevó a los agentes a registrar la casa del hombre, donde encontraron en su ordenador las fotografías a las que se refieren las denunciantes.

El caso está en manos del juzgado de instrucción número 4 de Ibiza.

El Consell está personado en la causa

Desde el Consell dicen que el hombre sigue en su puesto porque hasta que no haya sentencia judicial no podrán tomar acciones contra él..En cualquier caso, explican, todas las mujeres de la institución tienen conocimiento del asunto para evitar que los hechos se repitan.

El Consell está personado en la causa que se instruye en el juzgado.

La institución ha solicitado que se adopten medidas cautelares para garantizar los intereses de las empleadas públicas afectadas.

Añaden que en el caso de que estas medidas determinen la imposibilidad por parte del funcionario investigado de desempeñar el puesto de trabajo que ocupa, el Consell podrá acordar su suspensión provisional.